萊爾富有對手了！7-11果昔、玉米濃湯一機搞定 再推炸物區宣戰全家

生活中心／賴俊佑報導

7-ELEVEN首度導入「智能果昔機」。(圖／7-ELEVEN提供)

超商果昔大戰開打！萊爾富2025年推出「果C果昔」系列大獲好評，7-ELEVEN趕在今年推出「智能果昔機」，不僅能做冷的果昔，還能做熱的玉米濃湯，另推出「現炸炸物專櫃」陳列可樂餅、鹽酥雞等小點；全家則表示早在2023年就推出現打果昔，目前僅3門市販售，2021年推出「SOHOT炎選」，販售超過70款烤炸物，超過700家門市販售。

7-ELEVEN智能果昔機還能做熱的玉米濃湯。(圖／7-ELEVEN提供)

7-ELEVEN加入超商果昔、炸物區戰場

7-ELEVEN首度導入「智能果昔機」，為超商通路獨家機型，機身大小設計符合超商坪效需求，透過專利破壁技術與智慧標準化、自動化精準出杯；消費者到冷凍冰箱挑選果昔商品後至櫃檯結帳，每杯封膜上皆有獨一無二專屬Qrcode，於機台前方掃碼後就可撕膜置入果昔機製作，只需約90秒就能完成果昔，首波開賣莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔等四種口味，目前限定於欣旺、福正、民欣三家門市24小時販售。

不僅如此，7-ELEVEN更創新超商業界獨家開發「智能果昔機」製作熱飲，自1月9日起首波推出「鮮玉米濃湯」，使用門市微波爐微波後放入果昔機，只需約70秒就能享用一杯彷彿現煮玉米濃湯，「智能果昔機」目前僅為測試階段，後續會再根據消費者回饋評估，挑選適合商圈擴大導入更多門市與品項。

7-ELEVEN首度推出「現炸炸物專櫃」。(圖／7-ELEVEN提供)

7-ELEVEN「現炸炸物專櫃」引進北海道可樂餅、甜甜圈、黃金脆薯餅、帶骨德式香腸、爆汁雞腿捲、鹽酥雞等人氣炸物小點，藉由開發獨家規格設備，簡化門市作業，每日定時油炸、於恆溫熱櫃陳列販售，目前在台場、金旦、金崙3間台北地區門市與台中港務門市推出。

全家全台700間門市有「SOHOT炎選」。(圖／全家提供）

全家才是「超商果昔始祖」 全台700門市設烤炸物區

全家於2023年限定店舖展開「現打果昔」販售測試，目前於中山民權店、龜山樂善店與龜山華亞科店共3間店舖販售，主打新鮮水果製作與濃郁口感，提供木瓜牛奶、香蕉牛奶、蘋果鳳梨與綠拿鐵等4款現打果昔。據全家銷售觀察，現打果昔以夏季為銷售高峰，銷量較冬季高出3倍以上，後續將依季節特性與商圈條件，進一步擴大測試規模。

全家於2021年推出新型態熟食區品牌「SOHOT炎選」，並販售高達70款現烤點心、炸烤物，目前已導入全台超過700間店舖販售；熱銷商品除導入日本全家技術接軌的黃金雞腿排、炸雞桶，更有高人氣葡式千層蛋塔、古早味甜甜圈等特色商品，近期亦持續推陳出新，推出與日本全家同款的新品「塔塔醬鱈魚排」，主打外酥內嫩、酸香清爽的口感表現。

萊爾富推出「果C果昔」系列大獲好評。(圖／萊爾富提供）

萊爾富「果C果昔」系列大獲好評 口味超過20種

萊爾富表示，萊爾富2025年2月率先推出「果C果昔」，截至目前已於全台超過500家門市導入果昔機台，100%鮮切水果、杯杯現打，累計推出逾20種口味選擇。「果C果昔」主打不額外添加糖，同時保留彈性，消費者可依個人喜好自行添加果糖，讓民眾兼顧健康飲食趨勢與滿足多元口感需求，是日常補給的好選擇。

