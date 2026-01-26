萊爾富發票開出20萬頭獎 幸運兒花110元爽中獎
114年11月、12月統一發票於昨（25日）開獎，萊爾富超商開出頭獎20萬，開獎門市在「泰安錦水村」，幸運兒花110元就中獎。
萊爾富超商在本期發票，開出頭獎獎金20萬元，中獎號碼為「78125249」。 萊爾富表示，這期11-12月幸運之神眷顧萊爾富的「泰安錦水村」。
除發票中獎捷報外，萊爾富推出的「百元抽台積電股票」活動同樣話題十足。繼前兩波直播抽獎已誕生兩位幸運得主後，第三波公開直播抽獎將於1月28日（三）下午3點，在官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」登場，邀請消費者一同線上見證好運時刻，持續為農曆年前消費市場增添話題熱度。
