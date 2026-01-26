萊爾富發票開出20萬頭獎 幸運兒花110元爽中獎

（中央社記者曾智怡台北2026年1月26日電）民國114年11、12月期統一發票中獎號碼昨天揭曉，萊爾富今天表示，本期開出1張頭獎20萬元，獎落泰安錦水村門市，民眾消費110元便抱回獎金；萊爾富也預告，將於28日抽出「馬年福袋抽股票」活動第3名台積電股票幸運得主。114年11、12月統一發票中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）97023797；特獎（200萬元）00507588；頭獎（20萬元）3組分別為92377231、05232592、78125249。除發票中獎捷報外，萊爾富推出的「百元抽台積電股票」引發討論，繼前兩波直播抽獎已誕生兩名幸運得主後，第三波公開直播抽獎將於28日下午3時，在官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」登場。萊爾富布局馬年新春商機，推出多款福袋、福箱商品，其中「馬年發財卡」有機會抽中輝達、台積電等知名企業股票，以及iPhone 17、Nintendo SWITCH 2、台灣至越南雙人來回機票等，每張卡還可於門市免費兌換3項好禮。

