萊爾富福袋第4位「台積電股票得主」！現賺178萬 下週搶當股東最後機會

生活中心／賴俊佑報導

萊爾富馬年福袋抽出第四位台積電股票幸運得主。(圖／萊爾富提供）

過年前搶當台積電股東！萊爾富馬年福袋今(4)日抽出第四位台積電股票幸運得主，中獎編號為「0、5、3、0、4、7、2」，依4日台積電收盤價計算，每張股票市值約178萬元；另外，遠東SOGO台北店(忠孝館、復興館)初一至初三開賣各式福袋，最大獎為價值66萬的巴黎雙人來回機票。

萊爾富福袋第四位台積電得主出爐！

萊爾富於今(4)日下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第三波公開直播抽獎，順利抽出第3位「台積電股票」幸運得主，中獎抽獎編號為「0、5、3、0、4、7、2」，下週三(2/11)將抽最後一位台積電股票得主。

萊爾富表示，中獎名單將於2月5日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於2月26日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續股票贈與轉帳。

萊爾富去年首創推出「發財卡、福袋、福箱抽股票」，今年活動再升級，不僅抽台積電股票，更加碼輝達（NVIDIA）股票，打造超商通路少見的高價值投資型獎項。萊爾富今年春節檔期共發行4款「春節福袋」商品，從最低100元的馬年發財卡到799元的福袋，都可以抽台積電、輝達股票，發財卡、福袋總數量約110萬組。

SOGO台北店福袋最大獎巴黎雙人來回機票！(圖／sogo台北提供）

SOGO台北店福袋最大獎巴黎雙人來回機票！

迎接金馬年，遠東SOGO台北店(忠孝館、復興館)推出各式福袋，2月17日至2月19日(初一到初三)憑當日購買福袋紙本明細與福袋商品上的購買憑證，可參加「馬躍啟程 FUN遊刮刮樂」活動，有機會刮中指定航點「長榮航空 皇璽桂冠艙雙人來回機票」，初一限定「台北-巴黎雙人來回機票」(價值約660,000元)壹組，初二、初三各抽壹組「台北-日本不限航點雙人來回機票」(每組價值約300,160元)，連3天抽騎記EF1電動輔助摺疊自行車壹台、新春開運金幣等眾多好禮。

SOGO 忠孝館初一至初三於3F購買1000元福袋(初一限量150袋、初二初三各限量100袋)，即有機會獲得初一大獎「周大福 馬年生肖系列黃金 一馬當先黃金金條」(價值約65,000元起)壹名；9F同樣祭出1000元福袋券(限量100袋)，初一大獎是價值260,000元的「Stressless Live電動休閒椅」。

復興館珍饌福袋「不二家生布丁+舒芙蕾布丁1組6入」只要369元(初一至初三每天各限量15組)，即可參加刮刮樂，此外，初一至初六全館單筆消費滿2千加碼抽金馬迎福黃金擺件。

