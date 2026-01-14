萊爾富福袋「台積電股票」幸運得主揭曉 2/22前還有機會

記者高珞曦／綜合報導

萊爾富超商14日進行直播抽獎，馬年春節福袋第1階段登錄的獎項中，第1張台積電股票得主揭曉，價值171.5萬元，提醒中獎者1月29日前至活動官網下載「機會中獎回函」並完成回函。

萊爾富超商的福袋14日抽出首位台積電股票得主。（圖／翻攝自Facebook@ 萊爾富超商Hi-Life ）

萊爾富超商2026年春節檔期推出4款春節福袋，售價100元至799元不等，110萬組福袋總價值超過2000萬元，今年活動獎品再升級，不只有台積電股票，再加碼輝達（NVIDIA）股票，讓民眾在農曆年前用小錢賺大錢！

本次活動登錄抽獎序號為2025年10月29日至2026年1月13日，目前第1階段已登錄累積超過67萬筆序號，1月14日下午3時起直播抽獎過程，並順利抽出本次第1位台積電股票的幸運得主。根據14日台積電收盤價，每張股票市值達171.5萬元。

1月15日起將在萊爾富官網公布中獎名單，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於1月29日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續辦理股票贈與轉帳事宜。

此外，萊爾富同步推出「2026馬年發財卡」，70項好禮涵蓋美食、生活和旅遊3大領域，據統計，目前整體春節福袋銷量已近8成，還有約6成獎項未抽出，2月22日前快來試手氣！

