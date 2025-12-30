萊爾富福袋、福箱開賣！ 799元高CP值 再抽輝達、台積電股票





農曆新年腳步逼近，年節採買與開運商品買氣持續升溫。萊爾富看準馬年新春商機，推出多款兼具好運寓意與高CP值的福袋、福箱商品，從人氣IP周邊到實用3C配件一次到位，讓民眾把新年好運帶回家。除熱銷中的「馬年發財卡」與「2026馬年福袋」外，即日起再加碼推出「楽玩多福箱」與「3C福袋」，採限量販售，預期再掀一波搶購熱潮。

萊爾富表示，「馬年發財卡」自上市以來深受消費者喜愛，不僅有機會抽中輝達、台積電等指標企業股票，還包括iPhone 17、Nintendo Switch 2、台灣至越南雙人來回機票等大獎，每張卡片還能於門市免費兌換3項好禮，兼具娛樂與實惠性。「2026馬年福袋」同樣話題十足，結合馬年意象與開運祝福的設計，加上豐富內容物，成為不少民眾迎春必備的招財選擇。

廣告 廣告

搶搭年節開箱熱潮，萊爾富同步推出限量「楽玩多福箱」，每箱售價799元，全台限量5,000箱，販售至2月22日止。福箱集結多款高人氣IP周邊，包含8款隨機冰箱貼、2款隨機存錢筒，象徵聚財好運；另有擦手巾、魔法帽吊飾、拍拍燈、毛巾、洗衣袋與手持製冷扇等實用小物，兼具收藏與日常使用價值。每箱再加贈2張馬年發財卡，讓消費者在開箱同時享受加倍中獎驚喜。

此外，針對3C族群需求，萊爾富推出「3C福袋」，同樣售價799元、限量3,000個，販售期間至2月22日止。福袋共規劃6種組合，每袋內含3款實用3C商品，包括數顯無線藍牙耳機、三合一充電線、360度旋轉摺疊手機支架、20W快充充電器及台灣製五合一LED行動電源等，滿足居家與辦公多元需求，並同樣加贈2張馬年發財卡，成為年節送禮與自用的高CP值選擇。

萊爾富表示，期望透過多元、實用又具話題性的福袋與福箱商品，陪伴消費者迎接馬年好運，為新的一年帶來滿滿驚喜與祝福。

▲▼萊爾富福袋、福箱開賣！（圖／萊爾富提供）

（封面圖／萊爾富提供）

更多東森財經新聞報導



全家福袋開賣！ 豪抽3台BMW純電休旅 連6週抽10萬現金

7-11金馬年新春福袋開賣！ 總價值破千萬 豪抽3台特斯拉

跨完年就等發財！「5星座」新年迎財神 貴人、幸運色一次看