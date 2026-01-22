萊爾富第2位台積電股票得主出爐！他只買一張就中

隨著農曆春節即將到來，各大通路紛紛推出福袋活動搶攻年節商機。萊爾富今日下午3點在官方臉書粉絲專頁進行第二次公開直播抽獎，成功抽出第二名台積電股票幸運得主。

直播現場主持人宣布中獎編號為0069731，隨即連線通知中獎者。這位來自新北市中和區萊爾富北縣興南店的幸運兒，在反覆確認活動資訊後才驚呼「真的嗎？」對方透露自己僅登錄一張百元發財卡，完全沒想到就能抱回大獎。依照1月14日台積電收盤價計算，每張股票市值約174萬元。

廣告 廣告

萊爾富表示，今年春節檔期共發行4款福袋商品，從最低100元的馬年發財卡到799元的福袋，總數量約110萬組。活動主打低門檻、高驚喜，希望讓消費者在不增加負擔的情況下，也能輕鬆參與抽獎。除了台積電股票外，更加碼輝達股票，打造超商通路少見的高價值投資型獎項。

第一位得主已於1月14日揭曉，中獎編號為0494204。第三張台積電股票預計於1月28日下午3點開獎，登錄期限僅至明日截止，手中仍有未登錄序號的民眾可把握最後機會。

其他通路也不遑多讓。7-ELEVEN推出2025開運福袋，規劃7種價格帶，購買即可獲得抽獎資格。獎項包含特斯拉Model Y共3名、Mini Kelly精品包1名、5兩金條2名等大獎。

新光三越則推出限量4500份的「馬躍新境好運福袋」，會員扣100點並使用skm pay支付1000元即可參與。大獎包括台北南西店價值66萬的長榮航空台北米蘭皇璽桂冠艙來回雙人機票、台中中港店價值52萬的一克拉鑽戒等豐富獎項，2月3日起開放搶購。

更多品觀點報導

媽媽在電子廠上班「老闆1句裁員」林智群嗆：這才是掏空台灣

台股爆8704億歷史天量！收跌513點 法人這樣看後市

