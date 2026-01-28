萊爾富第3位「台積電股票得主」出爐 他現賺182萬嗨喊：很高興！

生活中心／賴俊佑報導

萊爾富福袋抽出第3位台積電股票得主。(圖／萊爾富提供）

過年前搶當台積電股東！萊爾富馬年福袋今(28)日抽出第三位台積電股票幸運得主，中獎編號為「0、0、1、6、3、2、9」，依28日台積電收盤價計算，每張股票市值約182萬元；另外，OKmar開賣馬年福袋，大獎包括市值約15萬的黃金金條1兩、iPhone 17 Pro 256GB等等。

買福袋抽中台積電股票 得主接電話愣住：很高興！

萊爾富於今(28)日下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第三波公開直播抽獎，順利抽出第3位「台積電股票」幸運得主，中獎抽獎編號為「0、0、1、6、3、2、9」，獎項落於「北投希望店」。

萊爾富直播現場call out這名台積電股票得主，對方對於抽中台積電股票顯得相當冷靜，僅簡短回應「很高興」，令人印象深刻。

萊爾富去年首創推出「發財卡、福袋、福箱抽股票」，今年活動再升級，不僅抽台積電股票，更加碼輝達（NVIDIA）股票，打造超商通路少見的高價值投資型獎項。萊爾富今年春節檔期共發行4款「春節福袋」商品，從最低100元的馬年發財卡到799元的福袋，都可以抽台積電、輝達股票，發財卡、福袋總數量約110萬組。

此外，棒球風潮持續發酵，相關話題與收藏熱度同步攀升，萊爾富推出「台灣尚勇 紀念棒球」採1比1比例設計，重量與尺寸皆比照正式比賽用球。白色款單顆售價149元、金色款單顆售價199元，白金兩入優惠價299元，限量販售，售完為止。

OKmart福袋抽黃金金條、iPhone 17 Pro。（圖／OKmart提供）

OKmart福袋抽黃金金條、iPhone 17 Pro

OKmart即日起開賣「馬上發財包福袋」和「金馬 3C 超值福袋」，「馬上發財包福袋」每袋售價199元，限量24420個，內含多款人氣零食、飲料、隨機驚喜和一張刮刮卡；「金馬 3C 超值福袋」每袋售價799元，限量600包，內含市價高達 1688元至1988元的3C 配備，以及一張刮刮卡。

OKmart祭出10個大獎，頭獎為黃金金條1兩（市值約 15 萬元），二獎為iPhone 17 Pro 256GB，其他獎項包括AI智能K歌藍牙音箱、智慧溫控電熱水瓶、三層多功能分離式美食蒸鍋、OK禮券800元、OK 禮券500元、OK point 6,666點、OK超商10元現金折價券、可口可樂®復古攝影機。

