萊爾富開獎了！北投門市誕生第三位「台積電股票」得主

萊爾富超商近期推出了一項吸引眾多消費者參與的抽獎活動，活動期間內，凡於全台萊爾富門市購買指定商品並完成登錄，即可參加抽獎，有機會獲得價值新台幣182萬元的台積電股票。該活動自開展以來，已經吸引了大量消費者的參與，並於1月28日下午3點在官方Facebook粉絲專頁進行了第三波公開直播抽獎。

北投門市誕生第三位「台積電股票」得主！百元變百萬股東。（圖／萊爾富提供）

在直播中，幸運得主的抽獎編號「0016329」來自北投希望店，當中獎者接到來電時，對於獲得台積電股票的消息感到相當驚喜，表示「很高興」。此次抽獎全程由豫立國際法律事務所的律師全程見證，確保了抽獎過程的公開透明。

此外，萊爾富也推出多款應景的吉祥麵包，為新春佳節增添了不少喜慶氣氛。消費者在享受美食的同時，也能參加抽獎活動，成為股東的機會不容錯過。中獎名單將於1月29日公告於官方網站，所有中獎者需在2月12日前完成相關文件作業，以便後續的股票贈與轉帳。

