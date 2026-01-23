萊爾富開賣日本「消水腫神器」 大票人讚：去玩每天必喝

去日本必喝的檸檬消腫提神飲料台灣也買得到了，一名網友昨天（22日）在萊爾富發現有賣日本原裝進口的「消腫檸檬氣泡飲」，驚呼消除疲勞神器來台灣了。貼文曝光立刻掀起熱議，一票網友大讚，「這個超神，在日本每天都喝一罐」；不過也有網友發現一瓶要價149元，大約是日本的4倍，「看到這價格都有精神了，可以不用喝。」

一名網友昨在Threads發文分享超商新品，他在萊爾富發現日本一款超熱銷的提神飲料，「之前去日本都會喝的消除疲勞神器來台灣了，喝起來有點像氣泡飲」，直呼萊爾富永遠都不會讓人失望。

貼文曝光引發討論，一票網友讚翻，「這個超神，在日本每天喝一罐」、「超好喝，消水腫很厲害，但是很酸，每次喝臉都會變形」、「可以買起來了」。

萊爾富小編也在官方Threads分享，把檸檬氣泡飲加進美式咖啡，直接變成西西里咖啡；內行網友也讚嘆「加進黑咖啡消水腫超強」。

該款飲品原價149元，日本販售的價格大約落在台幣3、40元，不少人直言，「這價格我選擇繼續疲勞」、「昨天也有看到但一知道價錢就默默放回去」、「在日本這喝下去眼睛真的會瞬間亮起來；在台灣看到價格眼睛也亮了，有精神也不用喝了」、「看到這個價錢趕快再看一下飛日本機票」。

