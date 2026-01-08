萊爾富驚見日本超夯飲料 每瓶39元 一票人搶搬

台灣便利商店林立，業者也時常推出新品吸引客人上門，部落客「Tigerdog／老虎狗」近日在萊爾富發現一系列日本進口的飲料，包括京都檸檬水、焙茶等，一瓶只要39元，讓她驚呼「不用出國就能喝到，這什麼天大的好消息！」許多網友也讚翻，「去日本必喝檸檬水，等等就去買。」

「Tigerdog／老虎狗」日前在臉書粉專發文分享超商新品，她在萊爾富飲料區發現一系列伊右衛門品牌的飲品，包括京都檸檬水、焙茶、玄米茶等，一瓶只要39元。

老虎狗驚呼，「不用出國就喝得到京都檸檬水，這什麼天大的好消息！」她也順手拿了焙茶，沒想到超好喝，又順又香且不會苦澀，配餐或單喝都可以。

老虎狗喊話，「真的拜託萊爾富要一直多補貨，這幾款我都會回購，喜歡清爽系飲料的人可以直接衝一瓶試試，我已經先愛上了。」

貼文曝光引發許多討論，喝過的網友也讚，「去日本最常買的茶就是伊右衛門」、「萊爾富真的與眾不同」、「我的天！伊右衛門超級好喝，是我喝過最順的抹茶」、「等等就去買，這超好喝」、「萊爾富居然有伊右衛門」。

也有網友表示，「前陣子看到日系超市LOPIA、唐吉軻德賣59元還硬買過」、「每次去唐吉軻德必買，可惜不是每間都有」、「大創也有賣，但不好買。」

