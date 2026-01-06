萊爾富「18款隱藏神物」員工私下也買！ 1熱食上架就掃光
生活中心／賴俊佑報導
你是不是也有那種「走進超商卻不知道要買什麼」的時刻？萊爾富綜合網友討論聲量與高回購紀錄，精選18款隱藏神物，包括萊爾富主打果C果昔、9元茶葉蛋，還有1款熱食就連萊爾富員工私下也會買！另外，另外，全家草莓季登場，推出Fami!ce 霜淇淋、minimore甜點、極鬆餅、匠土司、Q堤、日本全家Famimaru零食等多項草莓新品。
萊爾富公布18款隱藏神物
1.樂法PH8.0鹼性水：超商隱藏冠軍水
奪下萊爾富人氣No.1的「樂法PH8.0鹼性水」取自北大武山礦脈，水質純淨、口感清爽，被網友封為「超商隱藏冠軍水」。因礦物平衡度佳，特別能襯托茶香。喝起來柔順不死硬、礦物味淡雅，日常飲用或補水都很適合，輕巧瓶身也方便隨身攜帶，不少人一試成主顧。
2.果C果昔：諧音梗果昔霸主 每杯都喝到新鮮感！
萊爾富精準掌握果昔商機，一上市就狂掃社群版面，目前已推出超過15款口味，還固定每月更新2–3款。，再加上超有梗的諧音命名，如「曖昧打翻了」、「傷心難免的」、「芒夠了嗎」、「莓完莓了」、「奇怪ㄟ檸」、「檸芭檸檸」，每杯都讓人邊笑邊喝。
3.三明治/厚便當：份量霸主 餡料炸出來！
萊爾富三明治與厚便當向來以「份量實在」聞名。三款三明治餡料飽滿到邊界：抹茶焙茶苦甜交錯、堪稱神仙組合；芋泥同行甜而不膩，超多人跑五家才買到；巧克力花生濃郁香醇，「餡爆到邊界」更是回購款。官方小編甚至霸氣表示：「行銷能省，餡料不能省，敬請期待新口味」。厚便當同樣有實力，「厚切豬排飯」、「厚排骨飯」厚度看得見，吃完直接超飽，加上防燙紙板與便利筷孔設計，細節滿分。
4.麻油雞糯米飯糰：老粉心中的永遠第一
萊爾富與狀元油飯聯名的「麻油雞糯米飯糰」，在老粉心中根本是精神指標。麻油香與酒香比例精準，糯米Q彈、熱呼呼卻不油膩，微波後依然好吃，成為不少人早餐固定班底。許多第一次吃的人都會被驚艷，官方小編也說：「每一口都像現炒的幸福感」。
5.樂法100% 純果汁：非濃縮還原 純天然100%
去年10月上新就衝進排行榜！想喝無負擔又有新鮮感的果汁，萊爾富的「樂法100%純果汁」一定要試。採 HPP 冷壓工法、非濃縮還原，喝起來真的很像現榨。難怪網友狂推：「荔枝那款超像在喝真的荔枝」、「柳丁綜合是五款之王」，綠拿鐵更是早八救星。
6.茶葉蛋：9元佛心價 專用提袋超加分！
萊爾富茶葉蛋以「9 元佛心價」稱霸四大超商，長年穩坐人氣榜前10名，「茶香特別濃」「蛋特大顆」被老司機一致推爆。更厲害的是萊爾富貼心推出「茶葉蛋專用提袋」，耐熱、防漏、單手可提，連吃完的小垃圾也能一起放，被網友大讚「萊爾富越來越好了」、「貼心到哭」。這個小細節，真的讓人對萊爾富大大改觀。
7.Hi café系列：沒喝過Hi café，別說你喝過咖啡
萊爾富「Hi café」選用通過 CQI（咖啡品質鑑定協會）80分以上的精品咖啡豆，打造高海拔精品級咖啡。風味以堅果、可可為主調，香氣厚實、入口順口不苦澀，尾韻乾淨耐喝。許多人原本只是隨手一試，卻意外回訪成常客。
8.粗細條紋中筒襪：國產製造=品質保證！
這雙襪子近期在社群上超火！白底撞色條紋真的可愛炸裂，穿起來透氣、柔軟、不咬腳，舒適度遠超預期。最關鍵的是來自台灣襪業天花板「彰化社頭製造」，品質穩到沒話說。莫蘭迪、深藍紅、黑灰等每個都百搭到爆，尺寸24–28cm男女都能穿。更讓人期待的是第二代款式陸續上市，不少老粉已準備再回購，難怪有人一次包三雙，直呼比網拍還好穿。
9.麻辣鴨血臭豆腐：店員都說會秒缺貨！
與麻辣品牌椒房殿聯名的「麻辣鴨血臭豆腐」，被網友狂讚「好吃到辦公室同事會叫你再去買」。鴨血滑嫩，豆腐吸滿湯汁，開蓋瞬間香氣直接炸出來！湯底麻得香、辣得剛好，喝到停不下來。老饕激推隱藏吃法：直接加入泡麵，秒變一鍋小火鍋，超有飽足感。因為太熱門，常常一上架就被掃光。
10.HL三層衛生紙：過敏族友善
別小看這包衛生紙，「HL三層衛生紙」一上市就被過敏族推爆。三層蓬鬆柔厚，擤鼻涕不刺痛、不易飛粉，輕柔軟嫩的舒適體驗非常加分。採100%原生紙漿、無螢光劑設計，且可丟馬桶，用起來安心又省心。外包裝簡潔耐看，實用度與質感兼具。
11.玉米濃湯：冬季暖胃人氣王
去年年底上市就衝榜的黑馬非它莫屬！「Hi café玉米濃湯」完全是冬天救星。奶香濃郁、口感滑順，每一口都能喝到飽滿玉米粒的甜味，再加上黑胡椒的微微香氣，不膩口、暖度剛剛好，成為通勤族與上班族冬日早晨的熱門選擇。
12.HI-L北斗Q肉圓/HI-L燒烤珍珠七里香：宵夜的好搭檔
誰懂萊爾富「北斗Q肉圓」的含金量？皮Q彈有勁，微波後依然不爛，內附醬汁鹹甜剛剛好，回購三次以上的大有人在。網友直呼「找到宵夜的好搭檔」，甚至說「這是萊爾富最頂的微波食品」。「燒烤珍珠七里香」同樣是隱藏王炸，一包就有10～13顆，香到停不下來。
13.Deep Water 西梅汁：順暢爆紅神器 女孩們人手一瓶！
號稱解便神器的「Deep Water西梅汁」，現在在萊爾富也能輕鬆買到！酸甜濃郁、富含膳食纖維與山梨糖醇，被網友狂推「喝完30分鐘就有感」，甚至有人笑稱「直接變馬桶守護者」。是上班族和女孩們的順暢保養日常，很多人固定補貨，一天一瓶維持輕盈不卡卡，討論度始終居高不下。
14.大橋頭高麗菜飯/三重埔滷肉飯：不用排隊的巷仔內老味道
被網友狂點名的「巷仔內系列」真的有料。「大橋頭高麗菜飯」常被說「想買還不一定買得到」，紅燒肉搭配高麗菜飯，拌著蝦米與黑胡椒香氣，清甜順口，連怕紅蘿蔔的人都能接受。「三重埔滷肉飯」則是肥肉信徒的最愛，肥瘦適中、滷汁鹹香滲進白飯，微波就有在地老味道。
15.虎留香系列泡麵：泡麵界黑馬 酸香濃郁到讓人搶翻！
超商獨家販售的「虎留香系列泡麵」真的強到客人一箱箱扛！台灣品牌出品卻有餐廳級湯頭，以 8 小時魚骨高湯搭配老罈發酵酸菜，酸香濃郁，粉絲 Q 彈又吸汁。網友狂讚「比某酸菜魚名店還強」，常常一開賣就空架，甚至有人連續兩週天天吃。萊爾富官方小編也笑回：「會搶的才懂！看到不搶，下次哭哭。」能看到它，本身就是挖到寶。
16.EBiSU寬頭牙刷：牙套族激推 一刷回不去的日系神物！
雖然外表樸實，但「EBiSU 6列48孔寬頭牙刷」可是日本長銷冠軍！超寬刷頭能一次覆蓋大面積，清潔效率比一般牙刷更高。雙重軟硬植毛深入牙縫又不傷牙齦，刷起來柔到像棉花在刷牙，卻依然清潔力滿分。許多戴牙套的網友說刷完完全不刮膠、牙齦也不再出血。輕巧刷柄適合旅行、外宿，就連萊爾富員工私下都會囤，真的是默默熱賣的實力派！
17.玉米杯/真空甜玉米棒：玉米控直接淪陷
玉米控看到直接失守。「玉米杯」選用台灣產玉米，顆顆飽滿香甜，主打一杯剛剛好，四款口味：鹹奶油玉米、海鹽毛豆玉米、起司風味玉米、黑胡椒毛豆，不用開罐直接挖來吃超療癒。另一款泰國原裝進口「真空甜玉米棒」，嚴選新鮮飽滿玉米，經專業蒸煮與真空包裝，完整保留香甜風味與Q彈口感，開袋即食，是忙碌生活中輕鬆補充能量的好選擇。
18.煙強香腸：熟食區低調黑馬 一口咬下全是肉香
一上市就被注意到的「煙強」香腸，主打國產豬肉、高含肉率，口感紮實不空虛。網友形容「一咬就有肉汁，香氣很有存在感」，煙燻味不過重，單吃就很夠味，當正餐配菜或宵夜都很可以，是近期熟食區被低估的黑馬款。
全家草莓季登場 「草莓優格霜淇淋」準備開吃
全家草莓季「莓好，運輸中」1月7日至2月3日登場，「草莓優格霜淇淋」準備開吃，酸甜草莓果香搭上優格的清爽乳酸感，口味甜而不膩、冰涼滑順，尾韻還帶著淡淡草莓香氣，正是專屬於冬季的果實滋味，甜筒則搭配專屬蘋果紅waffle餅皮，淡淡粉色帶有奶香與酥脆口感。
全家草莓季攜手日本超人氣療癒 IP 「ASAMIMICHAN」，推出視覺與味覺雙重享受的多款草莓季烘焙甜點，推薦「草莓乳酪軟歐」、「草莓厚奶雲餡泡芙」、「草莓丹麥手撕包」、「美莓奶霜蛋糕」、「草莓優格三明治」、「草莓貓貓塔」和一年一會的超人氣「草莓大福」。
1月7日 至2月3日間，凡購買「ASAMIMICHAN」聯名商品任三件再加 39元，就能加購asamimi 杯塞吊飾1個 (共2款)，全家會員購買聯名商品還可獲得抽獎券，將價值2,500元的絨毛娃娃、筆袋、有聲鑰匙圈的asamimi限定周邊組通通帶回家。
更多三立新聞網報導
美樂蒂愛吃達美樂！5款超萌週邊欠收藏 全台唯一主題店在這
2026年最強Buffet！這間開幕半年奪4.8星 「全台最難訂」島語再開3家
小寒財運旺！威力彩4億快買「5星座、5生肖」錢包在發燙
7-11咖啡買7送7、全家加10元爽喝2杯 「4大超商」優惠一次看
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 60
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 98
丹麥總理：美國若出兵併吞格陵蘭 北約將宣告終結
美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普週日（1/4）表示「美國真的很需要格陵蘭」，令外界憂心他的下一步行動。格陵蘭總理尼爾森週一（1/5）召開記者會安撫民心，表示並不擔憂美國會立刻入侵格陵蘭。丹麥總理佛瑞德里克森則警告，美國若真的出兵併吞格陵蘭，「北約將宣告終結」。太報 ・ 1 小時前 ・ 83
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 18 小時前 ・ 8
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 202
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 8
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 10
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 35
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
投資人嗨翻！00830暴力配息「1張9000元」 專家示警高息陷阱：要注意
近期多檔ETF陸續公布配息，繼元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）公布配息分別為1元及0.866元後，國泰費城半導體（00830）也公告今年將配發高達9元現金股利，相當於一張股票配9000元，如此誇張的配息金額，引發不少股民、投資人熱議。不過就在眾多投資人沉浸在暴力配息的愉悅中，財經專家、不敗教主陳重銘則在臉書發文示警高息陷阱，直言已出現明顯溢價......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 8
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 124
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 114
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 3
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 751
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 15
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 335
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 40
估破5°C！至少還要冷2週 專家點出這一波「4大特徵」
【高沛生／綜合報導】新一波冷氣團今晚南下，氣溫再探低點，氣象專家指出，這股冷空氣至少達強烈大陸冷氣團等級，平地最低溫不排除跌破5°C。這波冷空氣不只冷得猛，且具備「先濕後乾、強度高、影響時間長」的型態，專家歸納出「4大特徵」，提醒周間到周末須嚴防長時間低溫影響。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前 ・ 5