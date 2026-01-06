萊爾富「18款隱藏神物」員工私下也買！ 1熱食上架就掃光

生活中心／賴俊佑報導

你是不是也有那種「走進超商卻不知道要買什麼」的時刻？萊爾富綜合網友討論聲量與高回購紀錄，精選18款隱藏神物，包括萊爾富主打果C果昔、9元茶葉蛋，還有1款熱食就連萊爾富員工私下也會買！另外，另外，全家草莓季登場，推出Fami!ce 霜淇淋、minimore甜點、極鬆餅、匠土司、Q堤、日本全家Famimaru零食等多項草莓新品。

萊爾富2024年開發果C果昔。(圖／萊爾富提供）

萊爾富公布18款隱藏神物

1.樂法PH8.0鹼性水：超商隱藏冠軍水

奪下萊爾富人氣No.1的「樂法PH8.0鹼性水」取自北大武山礦脈，水質純淨、口感清爽，被網友封為「超商隱藏冠軍水」。因礦物平衡度佳，特別能襯托茶香。喝起來柔順不死硬、礦物味淡雅，日常飲用或補水都很適合，輕巧瓶身也方便隨身攜帶，不少人一試成主顧。

2.果C果昔：諧音梗果昔霸主 每杯都喝到新鮮感！

萊爾富精準掌握果昔商機，一上市就狂掃社群版面，目前已推出超過15款口味，還固定每月更新2–3款。，再加上超有梗的諧音命名，如「曖昧打翻了」、「傷心難免的」、「芒夠了嗎」、「莓完莓了」、「奇怪ㄟ檸」、「檸芭檸檸」，每杯都讓人邊笑邊喝。

3.三明治/厚便當：份量霸主 餡料炸出來！

萊爾富三明治與厚便當向來以「份量實在」聞名。三款三明治餡料飽滿到邊界：抹茶焙茶苦甜交錯、堪稱神仙組合；芋泥同行甜而不膩，超多人跑五家才買到；巧克力花生濃郁香醇，「餡爆到邊界」更是回購款。官方小編甚至霸氣表示：「行銷能省，餡料不能省，敬請期待新口味」。厚便當同樣有實力，「厚切豬排飯」、「厚排骨飯」厚度看得見，吃完直接超飽，加上防燙紙板與便利筷孔設計，細節滿分。

4.麻油雞糯米飯糰：老粉心中的永遠第一

萊爾富與狀元油飯聯名的「麻油雞糯米飯糰」，在老粉心中根本是精神指標。麻油香與酒香比例精準，糯米Q彈、熱呼呼卻不油膩，微波後依然好吃，成為不少人早餐固定班底。許多第一次吃的人都會被驚艷，官方小編也說：「每一口都像現炒的幸福感」。

5.樂法100% 純果汁：非濃縮還原 純天然100%

去年10月上新就衝進排行榜！想喝無負擔又有新鮮感的果汁，萊爾富的「樂法100%純果汁」一定要試。採 HPP 冷壓工法、非濃縮還原，喝起來真的很像現榨。難怪網友狂推：「荔枝那款超像在喝真的荔枝」、「柳丁綜合是五款之王」，綠拿鐵更是早八救星。

6.茶葉蛋：9元佛心價 專用提袋超加分！

萊爾富茶葉蛋以「9 元佛心價」稱霸四大超商，長年穩坐人氣榜前10名，「茶香特別濃」「蛋特大顆」被老司機一致推爆。更厲害的是萊爾富貼心推出「茶葉蛋專用提袋」，耐熱、防漏、單手可提，連吃完的小垃圾也能一起放，被網友大讚「萊爾富越來越好了」、「貼心到哭」。這個小細節，真的讓人對萊爾富大大改觀。

7.Hi café系列：沒喝過Hi café，別說你喝過咖啡

萊爾富「Hi café」選用通過 CQI（咖啡品質鑑定協會）80分以上的精品咖啡豆，打造高海拔精品級咖啡。風味以堅果、可可為主調，香氣厚實、入口順口不苦澀，尾韻乾淨耐喝。許多人原本只是隨手一試，卻意外回訪成常客。

8.粗細條紋中筒襪：國產製造=品質保證！

這雙襪子近期在社群上超火！白底撞色條紋真的可愛炸裂，穿起來透氣、柔軟、不咬腳，舒適度遠超預期。最關鍵的是來自台灣襪業天花板「彰化社頭製造」，品質穩到沒話說。莫蘭迪、深藍紅、黑灰等每個都百搭到爆，尺寸24–28cm男女都能穿。更讓人期待的是第二代款式陸續上市，不少老粉已準備再回購，難怪有人一次包三雙，直呼比網拍還好穿。

萊爾富麻辣鴨血臭豆腐上架就被掃光，連員工私下也會買。（圖／萊爾富提供）

9.麻辣鴨血臭豆腐：店員都說會秒缺貨！

與麻辣品牌椒房殿聯名的「麻辣鴨血臭豆腐」，被網友狂讚「好吃到辦公室同事會叫你再去買」。鴨血滑嫩，豆腐吸滿湯汁，開蓋瞬間香氣直接炸出來！湯底麻得香、辣得剛好，喝到停不下來。老饕激推隱藏吃法：直接加入泡麵，秒變一鍋小火鍋，超有飽足感。因為太熱門，常常一上架就被掃光。

10.HL三層衛生紙：過敏族友善

別小看這包衛生紙，「HL三層衛生紙」一上市就被過敏族推爆。三層蓬鬆柔厚，擤鼻涕不刺痛、不易飛粉，輕柔軟嫩的舒適體驗非常加分。採100%原生紙漿、無螢光劑設計，且可丟馬桶，用起來安心又省心。外包裝簡潔耐看，實用度與質感兼具。

11.玉米濃湯：冬季暖胃人氣王

去年年底上市就衝榜的黑馬非它莫屬！「Hi café玉米濃湯」完全是冬天救星。奶香濃郁、口感滑順，每一口都能喝到飽滿玉米粒的甜味，再加上黑胡椒的微微香氣，不膩口、暖度剛剛好，成為通勤族與上班族冬日早晨的熱門選擇。

12.HI-L北斗Q肉圓/HI-L燒烤珍珠七里香：宵夜的好搭檔

誰懂萊爾富「北斗Q肉圓」的含金量？皮Q彈有勁，微波後依然不爛，內附醬汁鹹甜剛剛好，回購三次以上的大有人在。網友直呼「找到宵夜的好搭檔」，甚至說「這是萊爾富最頂的微波食品」。「燒烤珍珠七里香」同樣是隱藏王炸，一包就有10～13顆，香到停不下來。

13.Deep Water 西梅汁：順暢爆紅神器 女孩們人手一瓶！

號稱解便神器的「Deep Water西梅汁」，現在在萊爾富也能輕鬆買到！酸甜濃郁、富含膳食纖維與山梨糖醇，被網友狂推「喝完30分鐘就有感」，甚至有人笑稱「直接變馬桶守護者」。是上班族和女孩們的順暢保養日常，很多人固定補貨，一天一瓶維持輕盈不卡卡，討論度始終居高不下。

14.大橋頭高麗菜飯/三重埔滷肉飯：不用排隊的巷仔內老味道

被網友狂點名的「巷仔內系列」真的有料。「大橋頭高麗菜飯」常被說「想買還不一定買得到」，紅燒肉搭配高麗菜飯，拌著蝦米與黑胡椒香氣，清甜順口，連怕紅蘿蔔的人都能接受。「三重埔滷肉飯」則是肥肉信徒的最愛，肥瘦適中、滷汁鹹香滲進白飯，微波就有在地老味道。

15.虎留香系列泡麵：泡麵界黑馬 酸香濃郁到讓人搶翻！

超商獨家販售的「虎留香系列泡麵」真的強到客人一箱箱扛！台灣品牌出品卻有餐廳級湯頭，以 8 小時魚骨高湯搭配老罈發酵酸菜，酸香濃郁，粉絲 Q 彈又吸汁。網友狂讚「比某酸菜魚名店還強」，常常一開賣就空架，甚至有人連續兩週天天吃。萊爾富官方小編也笑回：「會搶的才懂！看到不搶，下次哭哭。」能看到它，本身就是挖到寶。

16.EBiSU寬頭牙刷：牙套族激推 一刷回不去的日系神物！

雖然外表樸實，但「EBiSU 6列48孔寬頭牙刷」可是日本長銷冠軍！超寬刷頭能一次覆蓋大面積，清潔效率比一般牙刷更高。雙重軟硬植毛深入牙縫又不傷牙齦，刷起來柔到像棉花在刷牙，卻依然清潔力滿分。許多戴牙套的網友說刷完完全不刮膠、牙齦也不再出血。輕巧刷柄適合旅行、外宿，就連萊爾富員工私下都會囤，真的是默默熱賣的實力派！

17.玉米杯/真空甜玉米棒：玉米控直接淪陷

玉米控看到直接失守。「玉米杯」選用台灣產玉米，顆顆飽滿香甜，主打一杯剛剛好，四款口味：鹹奶油玉米、海鹽毛豆玉米、起司風味玉米、黑胡椒毛豆，不用開罐直接挖來吃超療癒。另一款泰國原裝進口「真空甜玉米棒」，嚴選新鮮飽滿玉米，經專業蒸煮與真空包裝，完整保留香甜風味與Q彈口感，開袋即食，是忙碌生活中輕鬆補充能量的好選擇。

18.煙強香腸：熟食區低調黑馬 一口咬下全是肉香

一上市就被注意到的「煙強」香腸，主打國產豬肉、高含肉率，口感紮實不空虛。網友形容「一咬就有肉汁，香氣很有存在感」，煙燻味不過重，單吃就很夠味，當正餐配菜或宵夜都很可以，是近期熟食區被低估的黑馬款。

全家草莓季登場。(圖／全家提供）

全家全新推出草莓優格霜淇淋。(圖／全家提供）

全家草莓季登場 「草莓優格霜淇淋」準備開吃

全家草莓季「莓好，運輸中」1月7日至2月3日登場，「草莓優格霜淇淋」準備開吃，酸甜草莓果香搭上優格的清爽乳酸感，口味甜而不膩、冰涼滑順，尾韻還帶著淡淡草莓香氣，正是專屬於冬季的果實滋味，甜筒則搭配專屬蘋果紅waffle餅皮，淡淡粉色帶有奶香與酥脆口感。

全家草莓季攜手日本超人氣療癒 IP 「ASAMIMICHAN」，推出視覺與味覺雙重享受的多款草莓季烘焙甜點，推薦「草莓乳酪軟歐」、「草莓厚奶雲餡泡芙」、「草莓丹麥手撕包」、「美莓奶霜蛋糕」、「草莓優格三明治」、「草莓貓貓塔」和一年一會的超人氣「草莓大福」。

1月7日 至2月3日間，凡購買「ASAMIMICHAN」聯名商品任三件再加 39元，就能加購asamimi 杯塞吊飾1個 (共2款)，全家會員購買聯名商品還可獲得抽獎券，將價值2,500元的絨毛娃娃、筆袋、有聲鑰匙圈的asamimi限定周邊組通通帶回家。

