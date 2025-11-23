法國已故總統戴高樂說：「領袖是希望的化身」，將這句話送給萊爾校長，希望萊爾心領神會，將國家擺在第一順位，敬謹治理國家，才是人民最希望看到的國家領導人。

日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會接受質詢時，明確指出若中國對台動用武力攻擊，日本政府將認定為存立危機事態，進而啟動集體自衛權，此「台灣有事論」引發中日關係異常緊張。

就在中日緊張對峙當中，萊爾校長20日中午以吃壽司來表達他對日本的支持與相挺。此舉極為矯情與不智，原因很簡單，中日正在針鋒相對與高度怨懟中，甚至於兩國人民的民族情結已被撩撥起來，山雨之勢已吹襲而來。

此時國際間正在觀望中，未有明顯動作，萊爾吃壽司，其實只想借此蹭高市，要引動國際媒體關注，卻完全不顧台灣安危，也不顧是否得罪中共。說穿了，賴清德根本只想在「台灣有事，日本有事」這個混水中摸魚，告訴綠營支持者，他「炎上中共」了，可以讓中共不爽，而達到他要的挑釁目的就回本了。

一個國家領導人，所想所思都是自己和他的小圈圈，請問這樣的領導人，如何能給人民希望，而台灣安全交到這樣的人身上，除了危險還是危險。而萊爾校長為何常會如此行事，問題在於他沒有國家觀，只有自己，做為一位國家領導人，如此作為是在陷國家於不義，也是陷人民於不安之中。

對於萊爾校長的作風與誤判情勢，必須立即調整，使台灣得以安穩治理，而能在「我不犯人，人不犯我」之下，國家得以穩安前行，也能保百姓安心生活。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員）