萊爾數學5＞6 網友諷刺：彈劾賴清德全票通過

憲法法庭5位大法官在未達新修正《憲訴法》8人門檻，也未達舊版《憲訴法》三分之二的6人門檻情況下，仍宣告新修正《憲訴法》違憲即起失效。《文思革》臉書頁諷刺宣布，總統罷免案已然通過！因為民進黨團51席若集體拒絕參與，則「全體立法委員」應調整為62人。藍白62席全數同意，同意率高達100%，遠超三分之二門檻，罷免賴清德案當然通過！「萊爾數學」萬歲！5 > 6，62 > 113，民主從未如此靈活。

根據新修正的《憲訴法》規定，大法官作成違憲宣告時，同意違憲的大法官不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決。

即使依照舊版《憲訴法》第30條規定，「判決應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」現有大法官是8名，三分之二以上參與評議也就是必須有6名大法官參與評議。

但憲法法庭19日由5位大法官署名公布判決，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況，理由是拒絕參與評議的3位大法官不計入現有總額。

對此，《文思革》臉書頁諷刺宣布，總統罷免案已然通過！因為依大法官最新揭示之「分母自主調整原則」，凡拒絕出席、拒絕投票之立委，皆應視同「自行迴避」，不計入全體總額。

現立法院113席立委中，民進黨團51席若集體拒絕參與，則「全體立法委員」應調整為62人。藍白62席全數同意，同意率高達100%，遠超三分之二門檻，罷免賴清德案當然通過！

至於「選舉人總額過半數投票、有效票過半數同意」？《文思革》指出，依「例外狀態」原則，當民主憲政面臨存亡危機時，大可比照辦理——凡不出門投票者，視同自行迴避，不計入選舉人總額，即可輕鬆跨越門檻。

《文思革》笑稱，「萊爾數學」萬歲！5 > 6，62 > 113，民主從未如此靈活。

