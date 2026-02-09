萊爾校長影片遭羅景壬告侵權 國民黨諷：拍日出要問太陽？

國民黨新媒體部在去年大罷免期間製作的「萊爾校長」影片，因其中3秒芒草畫面遭影集《零日攻擊》導演羅景壬提告違反著作權法。國民黨團今（9）日召開記者會反擊，批評綠營口口聲聲反威權，現實中卻動用法律手段打壓異己，質疑若這種邏輯成立，未來拍日出是否還得先徵詢太陽同意。

(圖/截自國民黨臉書影片)

國民黨團書記長林沛祥今天在「電影反威權，現實搞威權」記者會上表示，近期出現令人錯愕的法律想像，只因畫面中出現相似的芒草就被指可能構成侵權，實際卻荒謬至極。他指出，芒草屬於自然景觀，台灣隨處可見，難道看到芒草就要追問版權歸屬？他質疑，若一切都要授權，拍日出是否得先聯絡太陽，拍海浪還要詢問海洋是否同意。

林沛祥強調，《著作權法》保障的是具體且原創的表現形式，而非題材、概念，更不可能延伸到大自然本身。他表示，構圖相近不等於侵權，「看起來像」、「感覺差不多」也不足以構成犯罪，否則拍阿里山、太魯閣是否都要先確認誰最早取景。他批評，自然景觀人人可用，不能因政治立場不同就壓縮他人表達空間，否則公共討論還剩下多少自由。

羅景壬提告萊爾校長影片侵權。(圖/翻攝自零日攻擊Zero Day Attack臉書)

前國民黨發言人楊智伃表示，綠營一方面透過電影與文化創作詮釋歷史反威權，現實中卻動輒動用法律手段打壓異己。她指出，《零日攻擊》有3件事抄不來，第一是驚人的補助結構，實收資本僅85萬元，卻獲得政府逾1.13億元補助與投資。

楊智伃說，第二是芒草來源不同，萊爾校長團隊的畫面是AI生成，《零日攻擊》則是耗資實拍，結果反而變成只有「有錢拍的芒草」才能主張權利，這種邏輯令人啼笑皆非。她表示，第三則是作品評價，《零日攻擊》在IMDb僅獲4.8分，無論劇情安排或國防專業性都遭國際學者質疑，甚至被諷刺為「拿步槍守住島嶼」的軍事奇蹟。

國民黨舉行記者會。(圖/中天新聞)

楊智伃指出，羅景壬過去作品同樣爭議不斷，2008年拍攝五月花衛生紙廣告時，被質疑大量套用電視劇《白色巨塔》的布景與鏡位，2024年替賴清德拍攝總統競選廣告〈在路上〉，也被指與金穗獎得獎作品《路上》高度相似，相關質疑始終未獲清楚說明。

立委吳宗憲直言，法律不該成為政府或特定陣營用來箝制言論的工具。他指出，從相關案例可以看出，民進黨對自己寬鬆，對他人卻動輒以法律相逼，一邊高喊反威權，一邊實際操作威權，這才是真正令人憂心的問題。

