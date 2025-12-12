萊爾校長的戰略迷航 軍購不報告只開罵

美國白宮發布的 2025 年《國家安全戰略》（NSS）報告，以「美國優先」和「戰略收縮」為核心，宣告昔日多邊秩序的式微。對台灣而言，本應是警訊，但在賴政府眼中，彷彿只看見報告上出現「台灣」兩字便自我陶醉。同時，《紐約時報》披露五角大廈密件，直指美中軍力消長的現實，讓人更加質疑撒錢是否真能買到安全。賴總統至今未赴立院報告，卻一再借機砲轟在野黨「影響國家安全」，是非輕重混亂，令人不安。

在美國選擇從全球中心退場、單邊主義回潮的背景下，美國五角大廈的機密文件「壓倒性優勢簡報」（Overmatch Brief）揭示一個殘酷現實：即便美軍介入協防台海，戰敗的可能性依然偏高，因為解放軍已具備強大的反介入與區域拒止能力，足以在美國先進武器抵達前將其摧毀。

這份美軍內部的警訊，正面擊破了以「嚇阻」為基礎的防禦論述。然而，賴政府面對如此明確的警告，卻依舊推動八年 1.25 兆元的國防特別預算案。如果連美國最先進的航母與戰機都可能遭到擊沉，台灣斥巨資購買交貨遙遙無期的武器，真的能達到「有效嚇阻」嗎？社會普遍不反對備戰，但也質疑這筆鉅額軍購是否成了向美國「進貢」的天價保單，而保單效力至今未見明確說明。

更令人困惑的是，賴總統對在野黨要求赴立院報告始終迴避，反倒是美國在台協會（AIT）台北處長谷立言，以近乎「下通牒」的方式向在野黨喊話，甚至表態願意親自到立院接受質詢。如此離奇的場景，不免讓人質疑：究竟誰才在代表台灣政府？谷立言在軍購案上鞍前馬後，而總統本人卻選擇閃躲監督，兩相對照，更顯出一種「AIT 比賴清德更盡責」的荒謬感。

當外界釋出重大軍事警訊、國內正面臨巨額國防預算審查的關鍵時刻，賴總統的重心卻不在務實溝通與穩定政局上。他反而在不相關的場合，重砲痛批藍白兩黨主導的立院運作「嚴重影響國家安全」。將朝野政治歧見上綱為「國安危機」，反映出在兩岸溝通停滯、對美外交呈現單邊依賴、國防戰略又被美軍內部文件打臉的窘境下，賴政府選擇了一條最簡單、也最具破壞性的路：把內政問題外部化，把在野黨污名化。

台灣數十年以來的發展，靠的是多邊主義支撐下的開放市場。然而川普領導下的新美國正全力追求利益極大化，改寫既有國際規則。賴政府卻一味押寶白宮，忽視棄多邊合作、走單邊依賴可能讓台灣陷入更嚴峻的考驗。

賴總統應正視中美競合的新態勢，展現領導者的胸襟，與在野黨進行必要的戰略對話，形成跨黨派的安全共識；而不是一味倚賴對美軍購、卻把炮口對準國內監督力量。唯有如此，台灣才能從戰略迷航中重新找回確保和平的方向。

