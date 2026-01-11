萊爾校長紓壓球傳滯銷 原製作團隊挺身而出：黨有難、幫忙擔

曾在去年一度熱銷的《萊爾校長》紓壓球，今傳出滯銷3000顆。國民黨前《萊爾校長》製作團隊、原國民黨新媒體部黨工組成的「風向123事」今在臉書發文表示，即日起「我們一起幫忙賣萊爾球」，強調「黨有難，幫忙擔」。

國民黨 前新媒部打造出《萊爾校長》創成熱門話題。（圖／）

「風向123事」團隊在臉書貼文中表示，過去在國民黨面臨大罷免風險時，自己身為國民黨的年輕人不曾怨天尤人，努力推動多支創新廣告，深信唯有創意與努力才能爭取主流民意支持。

萊爾校長紓壓球傳出滯銷。（資料圖／中天新聞）

該團隊指出，在前主席朱立倫時期，由於《萊爾校長》廣告風潮，引發粉絲對周邊商品的期待，又因為黨工的司法案件需籌措訴訟費用款項，當時的黨中央推出萊爾球，推出後曾經一度熱賣。

「風向123事」團隊表示，今天團隊仍相信當國民黨有難，有很多好朋友會一起站出來幫忙。風向123事也開酸總統賴清德，「相信賴清德的荒唐，會讓萊爾球持續暢銷」。

