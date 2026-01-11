「萊爾校長紓壓球」滯銷3000顆、黨中央還不肯出大罷免訴訟費？陳冠安、楊智伃出面緩頰

台北市議員港湖議員參選人陳冠安、松信參選人李明璇今（11）到信義區福德市場掃街，媒體詢問有關大罷免後相關訴訟費高達3700多萬元，黨工請款遭回絕等狀況。曾遭訊問的陳冠安表示，國民黨當初有承諾要幫黨工出訴訟費，「黨中央要站在所有兄弟姐妹背後，團結一致」；同時，媒體也爆料萊爾校長紓壓球滯銷，朱立倫系統的楊智伃對此表示，現在看到黨有難，決定跳出來一起承擔，一起幫忙賣舒壓球。​

陳冠安受訪指出，黨工退黨的消息他也不太知道，但自己身為當事人，知道司法高壓下讓許多人身心變得緊張、活在恐懼之中，更有人是凌晨被搜索，必須得看身心科。

陳冠安強調，當初面對民進黨司法追殺的黨工，都是兄弟姐妹，有些在司法上獲得不起訴，有些則是要繼續纏訟，國民黨當初有承諾要幫黨工出訴訟費，知道黨部有在作業，希望大家再幫忙兄弟姐妹，全黨作為後盾站在一起。

對於媒體爆料萊爾校長紓壓球滯銷3000多顆，朱立倫子弟兵、也要參選松山信義區議員的楊智伃表示，現在看到黨有難，決定跳出來一起承擔，要一起幫忙賣「萊爾校長舒壓球」。去年推出舒壓球，就是在大罷免期間不畏困難及挑戰，也不怨天尤人，用創造力、行動力打造萊爾校長這個IP，首波舒壓球也銷售一空。

楊智伃說，機會是靠自己的行動創造出來的，現在也會幫忙承擔販賣舒壓球，更相信國民黨的支持者會熱愛年輕人的行動力與戰鬥力，一定會支持年輕人的創意，「萊爾校長」的荒唐事蹟持續上演，相信萊爾校長舒壓球一定會持續熱賣。

