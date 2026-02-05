「萊爾校長」團隊挨告抄襲 當事人親上火線轟：零分濫訴

國民黨去年推出的《萊爾校長》系列影片大受好評，製作團隊成員也是前國民黨新媒體部主任的韋淳祐今（5日）指出，他和前國民黨發言人楊智伃當時組成的新媒體團隊，突然收到疑似《零日攻擊》製作團隊提告違反著作權法，事隔半年多，令他們覺得匪夷所思。同時也表示歡迎來告，雙方就在法院上說清楚誰有問題。

身為被告當事人，楊智伃和韋淳祐今天在YT節目《大風吹什麼》直播時，表示接到國民黨轉來的被告文件時覺得莫名其妙，他們比對被告的影片，是去年他們製作了一支講述大罷免不同意假訊息篇影片中，被說是抄襲《零日攻擊》前導預告片中的芒草畫面。韋淳祐指設計影片的時候，《零日》的正片還沒有上，他們是以戲仿的方式來處理影片，這在影片界是很常用的手法。他指出「著作權保護法」保護的是你有原始片段被拿來再製使用，但是他們從頭到尾都沒有用到《零日》的畫面，當時製作費很窮、不到花費上億《零日攻擊》的1/500，這幕芒草畫面他們用的其實是AI製作畫面，看起來比較窮酸的芒草，很明顯和《零日》的青綠色不同。所以看到提告的文書時他啼笑皆非，覺得太荒謬了吧，「這兩個東西你跟我講一樣，你確定嗎」？

楊智伃說，她看到這一個鏡頭被提告侵權，她上網搜尋芒草就跳出東北角很多芒草的畫面，警告網友說「這些小心都要被告喔」。韋淳祐則指作品的好壞大家可以公評，今天用這個提告的方式，無非是想要騷擾他們，他在猜是不是因為《零日》導演告凌濤告不太下去、所以來找他們麻煩。另外他認為有一部分是想要製造寒蟬效應，不想要再有人拿《零日》去嘲諷。韋也指出《零日》是公視有託播的作品，是有拿納稅人的錢，「你們拿了納稅人還包括我的納稅錢，現在還要告納稅人，我覺得莫名其妙！」

韋淳祐最後說要告歡迎來告，我們就在法院上說清楚誰有問題，到底是花了一億多的納稅人的錢拍出一部IMDb 評分 4.8 分的作品是對的，還是說我們是合理的戲仿跟諷刺。楊智伃也指拍不出好作品的《零日攻擊》，根本是零分團隊、零分的濫訴！

