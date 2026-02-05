「萊爾校長」團隊挨告！大酸：錢花得夠就能取得芒草的專利

製作了包括「萊爾校長」，由前國民黨發言人楊智伃在反罷免期間成立的新媒體團隊，卻因為一支國民黨反罷免廣告，疑似被《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法，團隊成員質疑遭到秋後算帳，並對於無法照顧價值一億元的玻璃心感到抱歉。

萊爾校長跳上車舞。（圖／擷取自國民黨臉書）

團隊成員表示，2025年7月21日推出的國民黨反罷免廣告「7/26投不同意罷免-假訊息篇」，對方在提告的證據中，指出我們用 AI 生成的「枯黃野芒草」，是抄襲了他們花高價實拍的「翠綠青草」。

然而從團隊成員所提供兩方照片對比，原來只要錢花得夠，就能取得芒草的專利，原來只要補助拿得夠多，「黃色」和「綠色」是同一種顏色，也難怪今時今日有民進黨撐腰，有些人的內心就能夠黑白不分。

「萊爾校長」團隊所製作的反罷免廣告遭《零日攻擊》 製作團隊控告違反著作權法（攝自臉書粉專「風向123事」）

團隊成員表示，戲仿是網路時代的搖滾樂，嘲諷是對惡質強權的手段。這個世界最荒謬的，不是強權打壓，而是敢於砸一億以上的納稅錢，卻不敢直視自己的作品只是昂貴且無效的政治文宣的事實。



面對秋後算帳，我們不會畏懼，更不會停止監督的角度，如果連一點諷刺都容不下，建議下次別申請補助，直接申請「玻璃心碎裂險」比較快回本。要告便告，我們直面對決。

