「萊爾校長」團隊挨告 粉專諷：全世界拍芒草的人都抄襲《零日攻擊》！

國民黨去年推出大受好評「萊爾校長」系列影片的創作團隊，近日傳出遭《零日攻擊》導演羅景壬提告違反著作權法。對此，臉書粉專「政客爽」嘲諷，羅景壬應該對全世界有拍芒草影片的人，還有知名歌手陳奕迅都提告。

「萊爾校長」創作團隊遭羅景壬提告抄襲。 (圖/截自國民黨臉書影片)

粉專「政客爽」今（5）日貼文3連發，首先寫道，笑死哈哈哈哈哈哈哈，靠邀勒《零日攻擊》導演要不要去提告全世界有拍這樣芒草影片的人？

粉專「政客爽」指出，國民黨在726大罷免推出過兩個宣傳片，一個是麻將翻桌，另一個是反諷爛劇《零日攻擊》的影片。《零日攻擊》當初拿了1.1億元國家補助，結果成績不如預期，在國外知名權威電影網站IMDb裡面，這部劇評分才4.8分（滿分10分），最搞笑的是原來才3分，後來青鳥不爽去把分數洗上來的。

粉專「政客爽」表示，結果爛劇導演羅景壬玻璃心碎，跑去提告國民黨違反著作權法。當中最荒謬的理由是「國民黨AI生成的『枯黃野芒草』」，是抄襲了他們花高價實拍的「翠綠青草」。

粉專「政客爽」嘲諷，全球拍過大自然芒草影片的人都坐穩了，準備瑟瑟發抖吧！

粉專「政客爽」指出，國民黨那支宣傳片裡有大量反諷元素存在，並不是單純重製或營利，類似的官司基本上都很難告成。如果這種濫訴能成立，那三立拍的那些八點檔沒事就致敬、惡搞一下流行的影片，不也是違反著作權嗎？萊爾校長原團隊也發了聲明，表示「要告便告，我們直面對決」。

粉專「政客爽」表示，好了啦羅景壬，先學會把劇拍好，根本零分攻擊。

粉專「政客爽」接續貼文寫道，《零日攻擊》團隊看到玻璃心碎滿地！要提告半年前的國民黨反諷宣傳片。最主要要提告的內容大概是前面1分鐘的部分，但最瞎的是要告影片開頭「國民黨AI生成的『枯黃野芒草』，是抄襲了他們花高價實拍的『翠綠青草』」。

粉專「政客爽」嘲諷，全球拍芒草的人，都抄襲了《零日攻擊》，望周知。

粉專「政客爽」最新貼文則寫道，是這樣啦，《零日攻擊》團隊提告去年國民黨反惡罷宣傳片，出現「芒草影片」是抄襲《零日攻擊》。仔細一看，兩個芒草影片除了都是草以外沒有任何相似之處。

粉專「政客爽」嘲諷，那麼問題來了，2010年陳奕迅專輯封面就是芒草照片，後來造成中國大陸很多遊客都會去香港大東山朝聖。請問《零日攻擊》導演羅景壬要不要提告一下陳奕迅？大芒草抄襲法律戰開始囉！

