「萊爾校長」團隊挨告 粉專諷：全球拍芒草的人都抄襲《零日攻擊》

國民黨去年推出的《萊爾校長》系列影片大受好評，但製作團隊成員、國民黨新媒體部前主任韋淳祐今（5）日指出，自己和國民黨前發言人楊智伃遭疑似《零日攻擊》製作團隊以「抄襲芒草畫面」為由，提告違反《著作權法》。對此，臉書粉專「政客爽」嘲諷，全球拍芒草的人，都抄襲了《零日攻擊》。

楊智伃和韋淳祐今天在網路節目《大風吹什麼》透露，他們接到國民黨轉來的被告文件時感到莫名其妙，原因是他們去年製作的一支反罷影片中，被控抄襲《零日攻擊》前導預告片中的芒草畫面。韋淳祐透露，在設計影片時，《零日攻擊》的正片還沒上映，他們是以戲仿的方式來處理影片，這在影片界是很常用的手法。

廣告 廣告

韋淳祐指出，《著作權法》所保護的，是有原始片段被拿來再製使用，但團隊從頭到尾都沒有用到《零日攻擊》的畫面，當時他們的製作費不到《零日攻擊》的1/500，這幕芒草畫面其實是AI畫面，看起來比較窮酸的芒草，很明顯和《零日》的青綠色不同。因此他直言，在看到提告文書時啼笑皆非、覺得太荒謬，「這兩個東西你跟我講一樣，你確定嗎」。

「零日攻擊團隊看到玻璃心碎滿地！要提告半年前的國民黨反諷宣傳片」，「政客爽」今天發文表示，疑似《零日攻擊》製作團隊最主要要提告的內容，大概是影片前面1分鐘的部分，但最瞎的，是要告影片開頭的AI生成芒草畫面。他諷刺，全球拍芒草的人，都抄襲了《零日攻擊》，望周知。

不久後，「政客爽」再度發文提到，《零日攻擊》和國民黨反罷影片中的芒草畫面，除了都是草之外，沒有任何相似之處。而香港金曲歌王陳奕迅2010年的專輯封面上，所使用的就是芒草照片，後來造成很多大陸遊客去香港大東山朝聖，《零日攻擊》要不要提告一下陳？「大芒草抄襲法律戰開始囉」。

【看原文連結】