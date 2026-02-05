「萊爾校長」挨零日攻擊團隊告抄襲 楊智伃怒：芒草都能變專利？

國民黨《萊爾校長》系列影片製作團隊近日遭《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法，對此，對此韋淳祐質疑「只要錢花得夠，就能取得芒草的專利？」（取自風向123事臉書）



國民黨推出《萊爾校長》系列影片的製作團隊，近日遭《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法，引發討論。團隊主任韋淳祐今天（5日）表示，團隊使用AI生成的畫面，竟被指控抄襲對方高價實拍素材，質疑「只要錢花得夠，就能取得芒草的專利？」國民黨前發言人楊智伃也聲援指出，這起事隔多時的提告令人匪夷所思，團隊不會因此退縮。





韋淳祐指出，國民黨新媒體團隊於2025年7月21日推出反罷免廣告《7／26投不同意罷免－假訊息篇》，卻在2026年突然遭疑似《零日攻擊》製作團隊提告。他表示，對方指控團隊用AI生成的「枯黃野芒草」，抄襲其花高價實拍的「翠綠青草」，令人難以理解，甚至形容這樣的邏輯，宛如「指控一架單車抄襲法拉利的引擎構造」。他也反諷，是否只要補助金額夠高，「黃色」與「綠色」就會被視為同一種顏色。

韋淳祐強調，團隊始終相信，「戲仿是網路時代的搖滾樂，嘲諷是對惡質強權的手段」，真正荒謬的並非所謂強權打壓，而是動輒砸下上億元公帑，卻不願直視作品只是昂貴卻無效的政治宣傳。他直言，面對所謂的「秋後算帳」，團隊不會畏懼，也不會停止監督的立場，並諷刺表示，「如果連一點諷刺都容不下，建議下次別申請補助，直接申請『玻璃心碎裂險』比較快回本」。





楊智伃也表示，這起「時隔半年突如其來的告訴，真的讓人匪夷所思」，並質疑「原來只要資本夠雄厚，連芒草都能變成專利？」她指出，爭議僅集中在短短幾秒鐘、顏色不同的一片芒草。她回顧，當初團隊在資源有限的情況下完成作品，卻能在社群持續發酵，甚至創下國民黨YouTube的觀看紀錄；反觀投入鉅資的作品，卻始終困在同溫層。





她質疑，這次提告究竟是「嫉妒心作祟？還是玻璃心破碎？硬是抓著一片顏色不同的芒草不放，隔了將近半年才對我們團隊提告」。

她也強硬表示，當初大罷免期間「青鳥成群結隊的出征攻擊，我們都撐過來了，還會怕這種零分團隊的零分爛訴嗎？要告就來告，我們沒在怕」。

