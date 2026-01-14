《萊爾校長》紓壓球滯銷3千顆？國民黨：過時爆料、一度未積極賣也因林益諄

「萊爾校長」紓壓球。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

去年熱銷的《萊爾校長》紓壓球，近日傳滯銷3000顆，再引爆國民黨主席鄭麗文與前主席朱立倫角力聯想。但黨務人士澄清，其實鄭去年上任不久，紓壓球多已發給地方黨部募款，黨中央僅留約300顆，爆料者爆料「過時訊息」。

黨務人士也提到，黨中央庫存的300顆紓壓球，之後之所以沒再積極販售，也是因原負責督導新媒體部的文傳會前副主委林益諄不想承接前主席朱立倫時代的《萊爾校長》IP所致，最後黨高層基於權責，只能尊重。

不過黨務人士也自嘲，因為《萊爾校長》紓壓球滯銷那篇「過時訊息」爆料，這幾天國民黨中央線上捐款情形還不錯。

國民黨內近日傳出《萊爾校長》紓壓球滯銷3000顆，質疑朱立倫團隊留爛攤子，讓前《萊爾校長》製作團隊（原新媒體部黨工）的「風向123事」週日宣布「一起幫忙賣萊爾球」，「黨有難，幫忙擔」。

「風向123事」昨宣稱，「通過短短3天時間的行銷，我們最新確認目前國民黨中央倉庫的庫存僅剩下300顆」，感謝粉絲支持與多個粉專集體協助行銷。

但黨務人士透露，所謂滯銷3000顆紓壓球，是在鄭麗文團隊去年11月剛上任時內部會議中提到，後來黨副秘書長李哲華即裁示配合11月黨慶，將紓壓球發送到各地方黨部作為募款小物，募款所得均留給地方自行留下支用。

黨務人士說，再經李哲華調度後，當時黨中央就只剩約300顆。

黨務人更提到，之所以鄭麗文上任之初，去年熱銷的《萊爾校長》紓壓球會有約3000顆存量，主要是因為朱立倫時期，因反應熱烈，再追加採購一批紓壓球，結果追加的那一批，於去年10月底、11月初才完全到貨。

黨務人士說，正因追加的《萊爾校長》紓壓球到貨時，正好是鄭麗文去年11月１日接任黨主席前後，是黨權更替的尷尬期，當時朱立倫團隊已沒有後續活動宣傳，鄭團隊有沒有接手賣，外界可能以為賣完，賣不動也很正常。

不過黨務人士直言，其實鄭麗文接任黨主席後，有意延續《萊爾校長》熱度，還去跟「風向123事」團隊詢問是否有版權問題，「風向123事」也大方表示這是黨的資產，歡迎繼續使用。

但黨務人士說，後面之所以黨的文宣未再見到《萊爾校長》主題，黨中央也沒再特別販售紓壓球，關鍵就在於後續督導新媒體部的林益諄不想承接《萊爾校長》IP，即使高層要求也無心推動，黨高層只能尊重。

