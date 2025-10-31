萊爾校長「終極彩蛋篇」！他揪細節梗超驚人
[NOWnews今日新聞] 國民黨新媒體部近期發布《萊爾校長》系列廣告，受到廣大支持者喜愛，周邊商品紓壓球也熱銷，甫上架就被一掃而空。國民黨今（31）日選在全代會前一天，搶先發布最新《萊爾校長》番外篇，粉專「政客爽」揪出影片中20處細節梗，直呼「比上一部正片還要多」。
藍營青年在中央黨部發布《萊爾校長》宇宙彩蛋篇，對此，政客爽今日在臉書發文表示，這次藏的細節梗比上一部正片還要多，並列舉20處細節梗，包含：柯建銘開頭手上馬賽克的應該是菸，而他也曾多次在立法院室內違法抽菸；車上乘客可能為中國紅熊沈伯洋、卓榮泰、王義川、吳思瑤、徐國勇、綠友友；眾所皆知中國紅熊的梗是「沈伯洋父親曾做中國大陸生意大賺人民幣」。
政客爽指出，中國紅熊頭上應該是針孔攝影機，對應現實中他曾自稱家裡門口被監視；長得像徐國勇的乘客，衣服上的禁止符號看起來像是「姑婆芋」，因他曾誤食姑婆芋中毒；手機聲第一次出來「怎麼樣大罷免大成功」大家都是開心的笑容，後續第二段「不要再瘋罷免了，我很後悔投給民進黨」，大家呈現驚恐的表情，這段話應該是台南風災時災民對民進黨的抱怨。
政客爽續指，車上最後面有個小標誌「BAN」，圖案是被淘汰的八炯跟閩南狼；萊爾校長旁邊的三明治暗示的是「三民自」，屁股下的是韭菜（猜測意味著割青鳥韭菜）；萊爾校長稱「拍手還要我說哦」，而現實中賴清德每次演講都開口要大家鼓掌。
政客爽再指，車上柯建銘打給吳思瑤，吳思瑤拒接把手機丟出窗外，回顧現實中在大罷免失敗後，民進黨立法院黨團全體辭職，吳思瑤稱「不敢接柯建銘電話」，拒絕慰留；吳思瑤丟出電話砸到的人是陳其邁，他暴怒喊：「我震怒了」，而現實中每次高雄出事、陳其邁就會無能震怒；車外出現的場景有火力發電廠（象徵空汙）、高雄大峽谷（盜採砂石破壞生態）、用帆布蓋著的房子、修屋頂的人（台南風災賴清德曾叫災民自己爬上屋頂修）和「最親民的萊爾校長」紅布條（淡江大橋通車曾有紅布條寫「最親民的總統賴清德」）。
政客爽點出，萊爾校長手機鈴聲很明顯是「王世堅的從從容容游刃有餘」；打電話來的川督察應該是川普，圖案跟聲音很相似；川督察稱「魯莽的萊爾校長」，現實中美國TIME雜誌曾批評賴清德是魯莽領導人；川督察警告賴清德不要弄學生活動，這裡隱射的事件應是媒體曾報導，美國施壓賴清德停止團結十講，認為內容有問題。
政客爽又點出，萊爾校長稱「別稱呼我萊爾校長、叫我區特就好」，現實中民進黨曾反擊國民黨才是「區特」；萊爾校長邊講電話、手上邊用麻將排列「三萬、二萬、二筒、一筒」，圖案看起來組合就是「32:0」（大罷免失敗），手機右側的九萬應該是嘲諷林飛帆的月薪九萬梗。
政客爽最後表示，數學公式「20＋N」，暗指美國對台關稅「20＋N%」，當時第一時間賴政府對外稱關稅是20%，但實際沒有讓全民都了解其實「有好幾個產業20%外，還要疊加原關稅」；這部片有三個片段，第一個片段是延續823大罷免及公投期間，國民黨最成功的宣傳片「萊爾校長」、第二個片段延續是大受好評的國民黨「726翻桌宣傳片」、第三個謝龍介的片段是延續2024大選國民黨曾拍攝「修車廣告」，反諷民進黨的「在路上」宣傳片。
