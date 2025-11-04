「萊爾的戰機」童仲彥：花大錢買爛武器是台灣國防宿命？

前台北市議員童仲彥在「品觀點-阿童之聲」節目中痛批，台灣砸2467億元購買66架F-16V戰機，至今零交機，諷刺這是「萊爾的戰機」，就像「國王的新衣」一樣看不到。他指出，日本、韓國軍購最新的F-35已交機數十架，台灣卻連一架都沒拿到，「真的被人當盤子」。

童仲彥引述立委徐巧芯質詢資料，美方積欠台灣軍售品項金額高達6590億元，雖然國防部長顧立雄回應「沒那麼多、2000多億而已」，但武器沒到是事實。他質疑，F-16V恐從2023年到2026年全數跳票，年底政府還要推動1.3兆元國防特別預算，「武器沒辦法到、年底還要特別預算1.3兆元，真的很誇張」。

廣告 廣告

更嚴重的是，童仲彥引述國外軍事雜誌Military Watch報導，台灣訂購的F-16 Block 70是「最陽春版」的4.5代戰機，面對中國大陸第五代戰機已完全落後，更別說2030年大陸第六代戰機將上線。他感慨：「4.5代要對人家第六代，花大錢買爛武器是台灣國防宿命嗎？」

童仲彥也批評雙重標準，街頭「萊爾校長」玩偶被警方強勢執法押走，但電視台政論節目戴「盧媽媽」面具卻沒事，質疑NCC標準何在。他強調，高額軍事預算排擠其他支出，對國家發展造成嚴重影響，「政府不能騙人民，武器不到說是隱形戰機就不對了」。

童仲彥呼籲台灣應面對事實，不要詐騙人民，同時肯定民眾黨舉辦健身活動，認為這是「所有政黨噴口水之餘最健康的活動」。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《阿童之聲》！

更多品觀點報導

高雄萬豪「迎光翱翔2026跨年派對」 林凡、林芯儀浪漫獻唱

新港媽祖乘林鐵啟駕阿里山 嘉義展現信仰與觀光交融新魅力

