2025 年德國MEDICA國際醫療展，正式登場，這是一年一度的全球頂級醫療盛會，台灣醫療器材大廠 R&R 萊禮生醫，攜三大品牌，REXICARE 瑞斯、WARMZ 溫熱適、LAITEST 萊潔亮相展會，展示在冷熱敷治療、疼痛舒緩、人體防護及居家保健用品等領域的多元產品，其中針對癌症患者，打造的化療冰敷產品也成為焦點，吸引歐洲、澳洲市場高度關注。





全球矚目的德國 MEDICA 醫療展，於 11 月 17 日至 20 日（德國當地時間）盛大登場，台灣醫材大廠 R&R 萊禮生醫也前往設展，攜手旗下 REXICARE 瑞斯、WARMZ 溫熱適、LAITEST 萊潔 三大品牌，展出多項最新技術與產品。其中，冷凝膠護具系列及化療冰敷系列，備受歐洲、澳洲等國際市場關注。

萊禮生醫亮相德國 MEDICA 化療冰敷產品吸引國際關注

R&R萊禮生醫根據臨床需求，推出五款專為化療設計的深層冷敷裝備。（圖／業者提供）





本次亮點之一，是業者推出的化療專用冰敷組合，針對頭皮、雙手與雙腳設計的深層冰敷套，提供癌症患者更完整的輔助冷療方案。尤其可在零度以下維持兩小時，更能有效減緩刺麻、灼熱與手足症候群帶來的不適，對化療病患而言是一大福音。

台灣醫材大廠 R&R萊禮生醫，展示最新產品：冷凝膠型護具系列。（圖／業者提供）





萊禮生醫創立於1979年，為台灣深耕半世紀的消費性醫材集團工廠。旗下各工廠製造：專業冷熱敷治療產品、醫療用口罩、消費性保健產品、疼痛舒緩貼片、人體清潔與抗菌、季節性保暖與降溫產品，全球銷售已超過120國，並在國際市場上獲得各國高度肯定。工廠橫跨多元產品領域，從冷熱敷治療、個人防護，再到疼痛舒緩與保暖照護，以堅實的研發實力與製造能量，持續實踐「台灣製造」的精神，展現持續不懈的專業態度。

德國杜塞道夫國際醫療器材展登場，台灣醫材大廠 R&R萊禮生醫也前往參展。（圖／業者提供）





此次參展，萊禮生醫以多樣化的冷熱敷治療、疼痛舒緩、人體防護與居家保健用品亮相國際舞台，盼透過展會開啟更多跨國合作與交流機會，持續向全球展現台灣製造的專業品質。

展覽資訊：►日期: 2025/11/17 ~ 2025/11/20►時間: 周一至周三10:00~18:00 / 週四 10:00~16:00►展覽地點：德國杜賽道夫展覽中心►攤位：Hall4 F32

原文出處：萊禮生醫亮相德國 MEDICA 化療冰敷產品吸引國際關注

