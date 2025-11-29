萊雅在進博會展示美妝科技新潮流 台灣啟雲科技以 AI 沉浸式體驗登上國際舞台

第八屆上海國際進口博覽會近日在上海登場，今年萊雅集團第三度以「BIG BANG 萊雅美妝科技共創計劃」參與創新孵化專區。來自台灣、香港、中國、日本與韓國等共 19 家新創團隊齊聚現場，展示各式跨界科技如何走進美妝領域。台灣萊雅這次也與本屆 BIG BANG 台灣優勝團隊啟雲科技一起前往，將台灣在生成式 AI 與沉浸式零售體驗的能量帶到國際舞台，吸引不少參觀者關注。

萊雅集團長期把開放式創新視為推動美妝科技發展的重要基礎，希望透過全球新創合作，讓產業有新的做法與突破。萊雅集團副執行長 Barbara Lavernos 表示，BIG BANG 計劃像一座橋，讓集團能與各地團隊一起交流、實驗並把點子落地，她認為美妝產業的進展往往不是一家公司就能完成，需要跨領域合作才能推動下一步的改變。

今年成為台灣代表的新創團隊啟雲科技，也在進博會帶來他們研發的「Picbot Beauty AI 美妝智慧販賣機」。這款裝置結合虛擬試妝、個人化推薦、AI 互動拍照與即時購買等功能，讓使用者能在現場先試再買，形成線上與線下交錯的購物體驗。這項展示不僅是啟雲科技首次踏上國際舞台，也讓外界看到台灣在 AI 與美妝科技整合上的可能性。台灣萊雅過去與不同在地團隊合作，包括與 Startup Terrace、dentsu Taiwan 及台北市進出口商業同業公會合作找尋新創夥伴，希望讓更多本地技術有機會跨入國際市場。

萊雅集團今年也邀請亞洲與歐洲多個地區的新創團隊共同展出，內容橫跨消費者體驗、商業應用、研發、生產與供應鏈，從生物科技到數位技術，再到可變科技裝置與永續方向，都能看到新創思維的參與。集團也持續與 Google、IBM、NVIDIA 等科技公司合作，希望讓 AI 成為推動美妝產業的重要工具，包括個人化服務、研發效率提升以及永續發展等面向。

