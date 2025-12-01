「萊」看看！ 超商新政策 員工名牌改「姓氏+綽號」

近期有萊爾富員工在網路發文表示，公司新政策規定名牌上的名字可改為綽號，只需保留姓氏即可。（圖／東森新聞）





近期有萊爾富員工在網路發文表示，公司新政策規定名牌上的名字可改為綽號，只需保留姓氏即可。消息一出引發討論，不少員工大玩諧音梗，讓網友與顧客覺得相當有趣。

民眾接過店員遞上的咖啡，開始一天的早晨。天氣變冷後，許多人會選擇到超商購買熱飲，方便又快速。而近期到萊爾富消費時，不妨多看一眼店員名牌，可能會發現驚喜。許多萊爾富員工在網路分享，公司正式允許店員將名牌的名字改成綽號，但姓氏必須保留。

有店員透露，自己姓王，因此把綽號取為王子科學麵，還被店長拿來當開會話題。其他門市員工也紛紛分享同事的創意綽號，如王麵河粉、呂好、宋9萊，甚至還有人取名溫開水、江餅人、蘇試圈，讓到超商買東西的顧客都忍不住被逗笑。

對此萊爾富回應，新政策希望強化職場友善氛圍，兼顧多元認同與員工個人隱私。不過公司也明確規定，綽號不得包含不雅文字、攻擊性詞語或謾罵諧音，確保有趣之餘仍維持專業形象。

