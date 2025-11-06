萌力滿點！ 2026新北消防形象月猛男＋小小消防員
【民眾新聞葉柏成新北報導】2026新北消防形象月曆來了！將於8日9時30分在新北市板橋區重慶路行人徒步區(近府中捷運站)舉行發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，透過小朋友化身小小消防員入鏡，呈現溫馨又堅毅的守護意象。歡迎參加活動，可至新北市防災互動宣導網https://www.dsc.ntpc.gov.tw/報名，成功報名者可獲得專屬海報與精美小禮品，現場由星巴克府中店提供免費飲品，及多個互動攤位，參與遊戲、挑戰後，可免費領取茶葉蛋，數量有限。
侯友宜市長表示，新北消防形象月曆展現消防人員的專業與勇氣，更蘊含對城市安全的承諾與家庭溫度。今年特別邀請小朋友共同入鏡，象徵消防精神從小扎根，也展現「傳承」的力量，讓下一代從榜樣中學習責任與奉獻。透過世代接棒，消防信念得以延續，形成守護城市有力的防線。
他感謝所有消防與義消同仁長年在第一線守護市民安全，盼藉由這份充滿愛與力量的月曆，喚起全民對防災、救災工作的支持與關心，共同打造安全、溫暖、世代相傳的新北市。
消防局長陳崇岳表示，新北消防形象月曆已邁入第18屆，長期深受民眾喜愛與肯定，今年活動特別邀請故事工廠舞台劇《火神的眼淚》劇組帶來精采開場表演，藉由戲劇演出重現消防英勇與人性溫度，為整場發表活動揭開序幕。
他指出，這屆消防月曆獨家與全家便利商店合作販售，自11月8日10時開始預購販售至115年1月31日24時止，售價為新臺幣119元，取自諧音119，消費者可透過「全家」app中的「隨買預約取」功能購入，而銷售所得扣除必要成本後，剩餘所得將捐贈「新北市好日子愛心大平台」，提供新北市公益用途。
