萌妹剪「小英頭」釣出蔡英文祝福 網嗨喊羨慕：被總統親自招募

社群向來不乏「曬娃文」，但近期網友常在家長分享小孩生活照的貼文下，看到陸海空軍招募教官大讚該幼童特色，並力邀孩子未來加入國軍的有趣留言，「招募文」一時間蔚為風氣。一名媽媽分享女兒剪了標誌性的「小英髮型」，沒想到發文僅6分鐘，竟釣出前總統蔡英文本人深夜親自回覆，她不僅幽默大讚女孩寫作業的氣勢，更送上祝福，引發萬名網友朝聖，驚呼：「這招募層級直接拉高到總統級！」

一名女性網友於8日凌晨在Threads貼出女兒的新髮型照片，開玩笑地標記蔡英文並詢問：「帶女兒剪了一顆蔡英文總統的髮型，小英總統會看到嗎？」照片中的小女孩留著齊耳短髮，神情專注地在桌前寫作業。照片曝光後，網友紛紛大讚女孩完美駕馭該髮型，甚至有網友調侃：「這髮型師解鎖了『總統級手藝』成就。」

令人驚訝的是，貼文發出不到6分鐘，蔡英文本人竟在深夜0時現身留言區回覆：「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大。」這段溫暖又幽默的留言迅速引爆話題，短短9小時內就吸引超過30萬次瀏覽。網友紛紛笑稱蔡英文是「夜貓子」，更有人打趣道：「比起國軍招募，小英直接招募未來總統，這文案太猛！」、「不是叫小孩認真讀書孝順爸媽，而是快樂長大，小英好暖。」

隨著互動熱度攀升，網友也發現這家人的「髮型基因」非常強大，原PO透露，其實不只女兒，連她自己和外婆也都是同款髮型。其他家長也紛紛貼出自帶「小英髮型」的萌娃照，也有網友羨慕表示：「這孩子現在是受過總統祝福的人了，氣勢完全不一樣！」海軍知名網紅「黃士官長」也現身留言，稱這簡直是「史上最強總統府招生文案」。





