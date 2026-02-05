萌娃化身小太陽 為愛發光暖心圍爐照亮臺東獨老

小太陽們在舞台充滿活力的表演

幼童將祝福小卡傳遞給長輩

「為愛發光」獨居老人春節寒冬溫馨送禮圍爐活動現場

為陪伴獨居及貧困長輩提前歡度佳節，臺灣電力公司、一粒麥子基金會與臺東基督教醫院今(5)日攜手舉辦第22屆「為愛發光」獨居老人春節寒冬溫馨送禮圍爐活動，邀請青荳芽幼兒園小朋友同樂，孩子們在活潑演出後，親手將精心繪製的祝福小卡片送給長輩，在互動中實踐敬老愛老的生命教育。



為愛發光活動已邁入第22年，今年圍爐宴邀請來自臺東各鄉鎮76位長輩齊聚一堂，活動中，幼兒園小朋友不僅帶來充滿活力的表演，更將溫暖的手作卡片傳遞到長輩手中，幼兒園會長王筱蘭表示，「孩子就像陽光一樣充滿熱情，能為大家帶來快樂」，希望透過這樣的互動，長輩們能感受到如孫輩陪伴般的溫情，也在孩子心中種下關懷長輩的種子。

參與活動的獨居長輩謝阿公分享，平時獨自在家生活單調，多以看電視、睡覺打發時間，這已是他第3年參加圍爐，他說，現場熱鬧歡騰的氣氛讓他非常開心，特別是收到小朋友親手送來的卡片時，內心感到無比溫暖。



一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，臺東有許多獨居長輩，每逢佳節難免倍感孤單，透過圍爐餐宴以及臺電準備的溫馨關懷禮，希望能將節慶的溫暖傳遞給長輩，也感謝志工們無私奉獻，讓這份愛可以持續發光，照亮社會上每一個需要被關懷的角落。