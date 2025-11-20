《萌寵明星粗乃玩》支線回歸！阿本+2黃金獵犬參加時裝秀

寵物實境節目《萌寵明星粗乃玩》支線任務再度開啟，為觀眾帶來全新的互動體驗。藝人阿本帶著兩隻超萌黃金獵犬參加時裝秀，以「秀龍刺鳳」的刺青裝扮展現獨特魅力。阿本與評審王思佳合體主持，不料兩隻黃金獵犬一見面就踩了王思佳的褲子，留下泥巴腳印。王思佳幽默回應，稱這是來自狗狗的專屬時尚設計。

阿本為萌犬套上「秀龍刺鳳袍」。（圖／TVBS）

藝人阿本在寵物實境節目的支線系列中再度出任務，前往黃金獵犬救援協會尋找狗狗搭檔參加時裝秀。該協會收留了許多有著令人心疼遭遇的黃金獵犬，希望能給牠們提供溫暖的生存空間。阿本特別為這次活動挑選了適合黃金獵犬的衣服，準備帶牠們參與時尚展演。

令人意外的是，阿本為狗狗們選擇的服裝竟然是「秀龍刺鳳」的超顯眼刺青衣，讓黃金獵犬們展現出與眾不同的帥氣風格。阿本表示，人們常見人有帥氣的刺青，但很少看到狗狗穿著刺青裝，而參與的黃金獵犬似乎也很享受整個裝扮過程。為了配合狗狗們的造型，阿本自己也貼上了紋身貼紙，一人兩狗在時裝秀上走出獨特風格。

王思佳傻眼！褲子遭狗狗蓋「泥土印章」。（圖／TVBS）

在時裝秀現場，阿本與評審王思佳及其愛犬合體主持。王思佳原本想為黃金獵犬搭配黃色服裝，卻遇到了意外插曲。其中一隻名為布丁的黃金獵犬模特兒，直接踩了王思佳的黃色褲子一腳，留下了泥巴狗腳印。面對這突如其來的「時尚災難」，王思佳幽默地說：「布丁，我會把帳單寄給你爸爸。」她更進一步調侃道，這樣看起來也像是一種設計，是「來自布丁的設計」。

