《萌寵明星粗乃玩》王美出任務！王思佳合體媽媽變「搞笑英文秀」

王思佳與媽媽組成「王美」組合，在《萌寵明星粗乃玩》的支線任務中挑戰全英文溝通。兩人在桃園機場會合後，需隨機尋找外國人詢問目的地，並前往相同地點完成四項任務。這場冒險從機場開始，一路到西門町，母女倆努力與外國人交流，推薦在地美食如珍珠奶茶、麵線和麻糬。

王思佳與媽媽一起出任務。（圖／TVBS）

《萌寵明星粗乃玩》的支線任務「王美」組合重新回歸，王思佳與媽媽在桃園機場展開新挑戰。兩人原本約定會合，卻發現王思佳在第一航廈，媽媽則在第二航廈，經過一番周折才終於碰面。這次任務主題為「你要去哪裡之老外篇」，要求兩人隨機尋找外國人，詢問對方要去哪裡，然後根據對方回答前往同一地區，完成吃喝玩樂四項任務，且全程必須使用英語溝通。

王思佳與媽媽前進西門町。（圖／TVBS）

任務第一站來到西門町，王思佳和媽媽開始與外國遊客互動。王思佳向外國遊客詢問他們想吃什麼，並介紹台灣最受歡迎的飲料是珍珠奶茶，還有麵線等在地美食供他們品嘗。其中一位外國叔叔對麻糬讚不絕口，連續要求多吃一個。有趣的是，當外國遊客發現王思佳忘了介紹媽媽時，王媽媽立刻用英文自我介紹「I'm beautiful」，讓現場氣氛更加歡樂。

