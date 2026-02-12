萌寵農場受空拍機投毒案波及 九九峰動物樂園接手照護無辜動物

九九峰動物樂園表示將接手萌寵農場動物。（翻攝自九九峰動物樂園臉書）

宜蘭知名農場「張美阿嬤」負責人的小兒子王姓男子涉空拍機投毒案，造成競爭對手農場3隻動物死亡，王男成立的萌寵農場因此受到網友強烈譴責，南投九九峰動物樂園今（12日）發聲明，宣布接手照護這些無辜動物，提供醫療與全方位照護，並落實3大守護措施，確保牠們在過渡期間擁有安穩、無憂的家。

王男3年前涉嫌以空拍機投毒，導致其他農場的侏儒山羊、梅花鹿及羊駝等動物死亡，起訴消息曝光後，他分家後成立的萌寵農場也遭到外界強烈譴責，造成農場品牌受創，但張美阿嬤農場曾發布聲明強調，此案是「前員工」的個人行為，案發後即終止合作；萌寵農場也撇清與王男無關，自2024年11月26日成立至今，負責人始終為王士予。

南投九九峰動物樂園今日在臉書發聲明，宣布將主動伸出援手，保障萌寵農場動物的健康與安全，園方表示，過渡期間將提供專業醫療及全方位照護，確保這些無辜動物能有安穩、無憂的家，並啟動「生命守護計畫」，落實3大守護措施，包括派遣核心獸醫團隊進行全面體檢、保障原有照養員工作權益並提供專業培訓、提升環境品質以維護動物福祉。

園方強調，「法律有其程序，但生命不能等待」，並期望透過此次暖心介入，能化解大眾的憂慮，凝聚社會愛心，陪伴萌寵們走過困境，迎向溫馨未來。

★《鏡新聞》關心您：犯罪行為，請勿模仿。