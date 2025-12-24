「萌熊大軍」攻佔理想大地 壽星專屬星座熊帶回家冬日珍藏

記者李鴻典／台北報導

理想大地2026冬日全新旅宿計劃《熊熊暖冬節》，自2025年12月31日至2026年3月31日登場，號召上百隻造型可愛萌熊進駐園區，隱身於飯店大廳、歐風街區、水岸碼頭、客房陽台、餐廳桌前，都可以見到可愛萌熊的身影，三個月的限定期間，打造一場兼具療癒感與故事性的沉浸式的渡假體驗，陪伴旅人走進一場充滿探索與想像的暖冬旅行。

理想大地2026冬日全新旅宿計劃《熊熊暖冬節》，號召上百隻造型可愛萌熊進駐園區。（圖／飯店旅宿業者提供）

上百隻萌熊進駐園區 翻開「熊出沒尋寶地圖」出任務送萌熊

理想大地向來以西班牙建築與全景式運河聞名，2026冬季特別企劃於2026年1月15日起推出「熊出沒尋寶地圖」打卡任務。房客旅人可於理想大地大廳或理想PAARK水岸生活旅站領取探索地圖，依據指引路線尋找萌熊足跡，超過百隻萌熊化身迎賓熊、管家熊、主廚熊與船長熊等角色，悄悄現身於理想大地各處。從落羽松林、水岸碼頭、湖畔小鎮到遊船體驗，整座園區成為充滿互動感的「萌熊舞台」，讓旅人彷彿走進一座正在生活的熊熊村落，只要和萌熊拍照上傳並留下五星評論即可兌換限量「理想小熊吊飾」乙隻。

整座園區成為充滿互動感的「萌熊舞台」，讓旅人彷彿走進一座正在生活的熊熊村落。（圖／飯店旅宿業者提供）

壽星住房專案登場 熊熊餐桌點亮冬日儀式感

冬季生日，就該過得不一樣。理想大地《熊熊暖冬節》期間，限定推出「熊抱萌旅」，為壽星與喜愛儀式感的旅人打造專屬慶生體驗。平日一泊一食 $6,099 起、一泊二食 $7,599 起，壽星入住當日符合星座日期期間，即加碼贈送壽星蛋糕、房型升等及限定「星座熊」乙隻。

理想大地推出限定「星座萌熊住房專案」，為壽星與喜愛儀式感的旅人打造專屬慶生體驗。（圖／飯店旅宿業者提供）

每隻星座熊皆穿上專屬造型服裝，衣擺綴有皮革質感的星座標誌與星座小語，低調卻充滿巧思，是紀念生日旅程的療癒收藏。搭配一泊二食方案，還可享用主題午餐「萌熊餐桌」、幸福西式晚餐或中式風味晚餐三選一。

一泊二食專案可預訂主題晚餐「萌熊餐桌」，以限定料理結合主廚私房風味，打造冬季最暖心的圍爐時刻。（圖／飯店旅宿業者提供）

暖心冬季特餐

《熊熊暖冬節》不只讓視覺與心情被療癒，也從餐桌端出暖心好味道風味餐廳推出冬季限定「暖心冬季特餐」，主廚嚴選櫻桃鴨，精緻呈現片皮、鴨鬆、鴨架湯等五吃料理，搭配多道私房佳餚，是尾牙春酒、家人圍爐的熱門選擇。活動期間，房客與花蓮鄉親憑證明文件可享免服務費優惠。

同時，理想PAARK進駐品牌「神農生活 MAJI TREATS」也推出冬季限定的萌熊造型小米QQ球，Q彈外皮搭配微甜內餡，造型吸睛又充滿童趣，是散步午後最療癒的小點心。

迎賓熊駐點門口迎接，理想大地秒入萌熊國度。（圖／飯店旅宿業者提供）

花蓮鄉親獨享專屬優惠

理想大地規劃「花蓮鄉親冬季專案」，回饋在地支持。凡身分證字號為 U 開頭，或設籍、工作於花蓮的鄉親，皆可憑證件享有一系列暖心禮遇。於里拉餐廳或風味餐廳用餐可享 8 折優惠，並免收服務費。此外，即日起至 1 月 31 日止，平日憑證購買水岸森光遊湖票券，即享每張 280 元優惠價（每證限購四張），並加贈「春一支」冰棒一支。

冬季漁獲最是肥美的時節，台北喜來登桃山日式料亭由日籍料理長菊地良幸掌舵，以京都會席料理為根基，融合細膩技法與四季旬味，呈現優雅日式饗宴。擁有逾28年國際餐飲經驗的他，擅長以現代視角重構傳統會席，將季節滋味轉化為層次豐富的味覺體驗。

台北喜來登桃山冬季會席。（圖／飯店旅宿業者提供）

本季推出的「冬季會席」套餐，以寒冬旬味為靈感主軸，嚴選松葉蟹、寒鰤、南非鮑魚、A5和牛與龍蝦等正值肥美的海陸珍味，運用炙燒、山椒燒、旨煮、天婦羅等多樣日料技法，詮釋冬季濃郁與清雅並存的極致風韻。冬季會席套餐每套4,980元+10%，單點料理每道350元+10%起。

台北喜來登桃山冬季會席「日本北海道活松葉蟹、帆立貝茶碗蒸佐黑松露芡汁」。（圖／飯店旅宿業者提供）

又到了聖誕團聚時刻，新竹喜來登大飯店延續去年「百樂派對」聖誕活動，再次邀請新竹仁愛兒童之家及德蘭兒童中心院童一起參與聖誕公益系列活動─「海洋大使養成計畫」，12月27日與致力於用感動人心的方式推廣海洋教育「社團法人台灣海洋環境教育推廣協會」攜手合作，安排故事教育引導課程，導入小朋友繪圖創作及海灘體驗互動，培育學童們成為小小海洋守護者。

新竹來登邀「社團法人台灣海洋環境教育推廣協會」由海洋故事導入教育課程，引導學童們繪圖創作。（圖／飯店旅宿業者提供）

新竹喜來登今年延續去年聖誕百樂公益活動，再邀新竹仁愛兒童之家與德蘭兒童中心學童加入「海洋大使養成計畫」，透過與海洋說書人「社團法人台灣海洋環境教育推廣協會」聯手規劃一系列海洋生態教育課程，增加學童們認識、接觸海洋的機會，由海洋故事導入教育課程，引導學童們以「我心中的海洋大使」、「我想守護的海洋」為主題，進行繪圖創作，接續至新月沙灘展開戶外走讀體驗「今天不是來玩沙，而是來當海洋的大使」，介紹海洋生物、生態功能及海灘垃圾危害，提醒學童保護海洋的方式。飯店也將透過AI工具，將小朋友創作的海洋畫作做成動畫，化成宣揚海洋環境教育的利器。

新竹喜來登「海洋大使養成計畫」戶外走讀體驗培育小小海洋守護者。（圖／飯店旅宿業者提供）

為擴大新年度服務量能，台北文華東方酒店將於2026年1月12日(週一) 上午10點至下午4點，在酒店 B2 東方廳舉辦 2026年度首場徵才活動，開放現場面試，釋出多達 50項職缺，涵蓋客務部、餐飲部、廚藝部、房務部及工程部等部門。

台北文華東方酒店將於2026年1月12日上午10點至下午4點舉辦2026年度首次人才招募，積極部署擴大服務量能。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北文華東方酒店表示，此次徵才主要針對客房及餐飲營運服務進行人力布局，除提供優渥薪資與優質工作環境招攬人才，並同步提供集團海外姊妹酒店的自由轉調機會，規劃具國際發展潛力的職涯路徑，吸引有志於年節後轉換跑道、邁向國際舞台的人才加入。

此次徵才釋出多達50項職缺，第一線服務團隊如餐飲部、客務部、禮賓部至廚藝部及房務部等。（圖／飯店旅宿業者提供）

另，六福旅遊集團（2705）宣布，參與國軍退除役官兵輔導委員會「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」，並獲選為最優申請人。此案基地面積超過130公頃，涵蓋棲蘭森林遊樂區、素有「北橫明珠」之稱的明池森林遊樂區，以及亞洲最大規模的神木園，基地位於宜蘭縣大同鄉，距離台北市區僅約1.5小時車程，預計最快於2026年3月正式接手營運。

六福旅遊集團表示，未來將結合逾半世紀的觀光、旅宿與動物保育實務經驗，攜手公部門及學術單位共同投入經營，將保育理念由動物照護，進一步延伸至森林生態治理，未來將以「全台最完整的生態保育區」為核心目標，為台灣永續旅遊樹立新標竿。

六福旅遊集團持續擴大資產版圖與營運布局，除位於松江南京商圈的「六福酒店式商辦大樓」預計於2026年完工外，亦同步放眼海外，積極評估具潛力的投資標的，逐步擴展國際事業版圖。此次成功取得具世界自然遺產潛力的棲蘭及明池最優申請人，正好呼應集團年初所訂定的「資產開發 × 觀光」雙軸成長策略，不僅有助深化永續經營基礎，也將為企業打造兼具國際視野的長線成長動能。

