萌片／小海豹誤闖進酒吧「玩躲貓貓」 巡護員揭超可愛迷路原因

店員拿鮭魚召喚，小海豹乖乖走進狗籠。（翻攝自facebook/Sprig + Fern The Meadows）

小海豹迷路到酒吧？紐西蘭南島里奇蒙一間酒吧日前出現意想不到的超萌「神祕客」。一隻幼年海豹迷途闖進店裡，不但跳來跳去、還躲進洗碗機底下，彷彿在玩捉迷藏。店員和顧客最後靠鮭魚成功引誘，並交由自然保護部門接手。目前小海豹已被安全送往兔子島（Rabbit Island）重返自然。

迷路海豹誤闖酒吧 老闆當場嚇傻

上週日（11月30日）下午，里奇蒙的「Sprig + Fern The Meadows」酒吧正在陰雨天正常營業，女老闆貝拉．埃文斯（Bella Evans）突然看到一個影子晃進門口。她原以為是客人帶來的寵物，靠近後卻發現竟然是一隻毛茸茸的小海豹。

埃文斯事後仍難忘當下反應：「我整個愣住，以為自己看錯了。海豹怎麼會跑進酒吧？」

客人想幫忙驅趕 海豹反而玩起「躲貓貓」

現場一名顧客拿起毛衣想把小海豹引導到後門離開，但這位「迷途旅客」意外靈活，先跳進洗手間，又鑽到拆線中的洗碗機底下，只露出一張無辜小臉，讓所有人瞬間破功大笑，場面既混亂又可愛。

海豹怎麼抓？鮭魚竟然是關鍵

討論一番後，埃文斯靈機一動，決定使用店內鮭魚披薩的食材來吸引小海豹。一位熱心客人甚至跑回家搬來狗籠。就在眾人喊著「鮭魚快上！」的混亂中，小海豹果然乖乖被香味吸引，順利走進籠子裡，讓全場鬆了一口氣。

店家隨後通知紐西蘭自然保護部（DoC）請巡護員接手處理。

巡護員：這是牠本日第4次「出沒通報」

DoC指出，當天已有多名民眾回報在區域內看到同一隻小海豹，酒吧只是其中第4個地點。保育部門肯定酒吧人員反應迅速，並稱整個誘捕過程「安全又有效」。

為何海豹會跑到市區？迷路原因曝光

巡護員表示，幼年毛皮海豹在每年這段時間很常因好奇心沿著河道往內陸探險，移動距離甚至可達十多公里。牠們可能只是單純探索，不小心走太遠，就出現在居民意想不到的地方。

安全回家！小海豹被送往兔子島重返自然

巡護員抵達後，將小海豹帶往塔斯曼灣的兔子島（Rabbit Island）放生。該區沒有狗隻活動，環境單純，被認為是更適合幼年海豹的棲息環境。保育部門也提醒民眾，若再次遇到海豹誤闖情況，應避免靠太近，以免造成動物緊迫。

