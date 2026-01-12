萌系IP聯名眼鏡來了！可愛Kakao Friends讓邊荷律都失守、艾絲樂小兔爆擊少女心

（圖／品牌提供）

近年「配件先行」成為時尚圈潛規則，眼鏡成為決定氣場的關鍵配件，不只能修飾臉型，還能直接替整體造型加分。今年春夏，眼鏡圈不約而同掀起一股可愛風潮，從韓系IP 到插畫角色全面攻佔鏡框，讓戴眼鏡這件事，正式升級成一場風格宣言。

萌力爆表！邊荷律示範小林眼鏡 x Kakao Friends聯名

可愛風暴正式登陸全台！小林眼鏡這回跨界聯手韓國超人氣IP－Kakao Friends，推出年度最療癒的聯名眼鏡系列，並邀來「韓國甜心」邊荷律擔任萌鏡大使，一出場就把可愛值拉到最高點。這次主打的「KA勾錐」與「KA閃耀」兩大系列，直接把粉絲熟悉的角色魅力，藏進每一個細節裡。

（圖／品牌提供）





KA勾錐系列採用輕盈舒適的 TR 材質，鏡框外型簡約耐看，但真正的驚喜藏在鏡腳內側—大面積角色彩圖低調現身，俏皮表情、雙人合照、大合照一次滿足，完全是「只有自己知道的可愛」。而質感再升級的 KA閃耀系列，則走精緻路線，鏤空鏡腳搭配金屬吊飾，Ryan、Apeach、春植化身立體鑄件點綴其中，走動時隨著步伐微微晃動，存在感滿分。就連邊荷律都忍不住驚呼：「真的太可愛了，會想直接送朋友！」

（圖／品牌提供）





還有絕不能錯過的「超值贈品組」、直接把Kakao Friends角色周邊帶回家！包含以角色量身打造的眼鏡盒、透明外盒與同款眼鏡布，除了眼鏡，收納時也要滿滿療癒感，還能再挑選一款角色針織提袋，把萌感自然融入日常穿搭～單筆配鏡滿15,000元即可成為VIP尊榮會員，獲得限量「連帽頸枕」，兩款人氣角色Ryan和Apeach任選。

（圖／品牌提供）





果凍系少女心狙擊！眼鏡市場 x Esther Bunny艾絲樂小兔

如果偏愛夢幻甜美路線，那眼鏡市場與韓國爆紅插畫品牌 Esther Bunny 艾絲樂小兔的聯名系列，絕對會讓你一秒心動。這次合作將插畫角色巧妙融入鏡框與鏡腳設計，用細節說故事，把可愛與時尚完美平衡。

（圖／品牌提供）





經典的 RibbonBunny 集結粉紅少女心於一身，鏡腳側邊的金屬蝴蝶結與耳後若隱若現的小兔、櫻桃圖示，甜而不膩；個性派的Lavender Bunny 則以糖果色系搭配微貓眼弧度，展現自信又時髦的態度；而 Cream Bunny 則以柔和療癒配色取勝，戴上瞬間氣質加分。

（圖／品牌提供）





更貼心的是，系列中還推出掛片式太陽眼鏡款，兼顧造型與實用性，從室內到戶外都能無縫切換。每個小小的可愛細節設計，款款都能為女孩們帶來一整天的好心情！

（圖／品牌提供）





