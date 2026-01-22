萌經濟不退燒！ 國際品牌.IP強強聯手席捲市場

台北市 / 綜合報導

可愛真的能當飯吃！品牌與各大IP的聯名熱潮至今依舊不退燒。泰國新一代觀光大使Butterbear強勢登台，與服飾品牌複合式聯名，星之卡比與奇先生妙小姐也紛紛與台灣業者合作。專家分析，這類聯名與市場上的快樂消費趨勢有關。業者積極嘗試利用情緒價值，在競爭中殺出重圍。

記者盧怡撰說：「你也想要跟，風靡全球的觀光大使『Butterbear』合照嗎，現在他們也正式登陸台灣。」奶油色毛茸茸身體就像剛出爐的軟餅乾，在Z世代少女族群爆紅的Butterbear，這回來台不只有服飾包款聯名，還能把它一口吃下肚，做雞蛋糕，複合式商店模式，從超萌造型雞蛋糕到限定年節設計禮盒，IP聯名現在不能只有可愛，消費市場也走向更全方位的合作。

廣告 廣告

品牌公關Jason說：「(很多)國際IP其實在台灣，它並沒有這麼樣的一個門市體驗，所以我覺得我們也算是把一些新奇的體驗，帶給台灣的客人。」

但IP市場新人出頭經典也不落人後，日本星之卡比從掌機到Switch 2，至今依然坐擁大批粉絲，快閃店登陸台北專屬台灣的拍照區，還能看到珍奶元素，還有還有兒時記憶，暢銷超過50年的英國童話奇先生妙小姐，怎麼也出現在了台北街頭櫥窗，與咖啡品牌聯名新年禮盒桌曆都很吸睛，各大品牌搶大咖IP聯名，這股潮流也跟「快樂消費」趨勢有關。

行銷專家胡恒士說：「消費完之後除了可以收藏紀念之外，更重要的是它還可以拿出來做分享，當消費者越快樂的時候，他購買的意願跟購買的金額相對來講就會比較高。」

當代消費者，支出上謹慎卻更願意為「快樂」買單，不論是最新潮流還是跨世代經典，品牌端緊抓「聯名紅利」，讓可愛角色走進食衣住行，在競爭激烈的消費市場，靠著掌握「情緒」攻佔消費者荷包。

原始連結







更多華視新聞報導

「可甜可鹹」衝擊視覺味蕾！ 壽司品牌找洋芋片聯名

2大壽司業者聯名IP 分別鎖定三麗鷗.遊戲大作

可愛IP發威！ 冰淇淋聯名瑪利歐.超商推「內褲瓶套」

