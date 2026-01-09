萌翻全台！TCPB波麗士30組「警車娃包+小熊」開搶 7千人跪求中獎：好想認養

台中警方舉辦反詐有獎徵答，提供30組警察小熊+警車娃包當獎品，因造型太萌，引爆粉絲瘋狂參與活動。（翻攝自臺中TCPB波麗士粉專）

台中市警察局昨（8日）在社群舉辦反詐有獎徵答，提供30組「警察小熊+警車娃包」，豈料，因為造型超萌，引發網友瘋狂參與，不到一天的時間已有9千多人按讚，7千多則留言，網友大嘆太難抽了，喊話「想直接買，求開放」。台中警局為了不讓粉絲失望，也決定要加碼了。

TCPB波麗士是台中市警察局官方粉絲專頁，昨日下午粉專貼文舉辦網購反詐有獎徵答，並公布活動辦法，活動時間從1月7日起至1月15日23時59分截止，提供獎品為30組「警察小熊+警車娃包」。

由於小熊裝在警車造型的娃包，太萌了，網友驚呼連連，熱烈留言參與活動，截至今日上午10點半，已有9639人按讚，7328則留言，以及6178次分享。不少人看到30組獎品這麼多人要搶，大嘆太難抽了，也紛紛留言向TCPB波麗士喊話，「我想認養這隻」、「請問之後會販售嗎」、「好想買」、「超療癒系的熊熊」、「想直接買，求開放」。

警察小熊有了警察娃包，可以掛在包包帶出門，相當可愛。（翻攝自臺中TCPB波麗士粉專）

TCPB波麗士得知參與人氣爆棚，除了安撫粉絲表示「有試有機會」，也在粉專再宣布加碼！粉專表示，「若此篇貼文『按讚數達1萬2000』或是『留言數達8000』」，將再加碼30組，活動時間定於農曆新年2月16日（除夕）至2月22日（初六） 23時59分為止。

