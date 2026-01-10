萌翻彰濱！秀傳產後護理之家5週年慶 60位「秀傳寶寶」回娘家尬爬

萌翻彰濱！秀傳產後護理之家5週年慶 60位「秀傳寶寶」回娘家尬爬行

彰濱工業區10號傳出陣陣奶香與歡笑聲！秀傳產後護理之家為慶祝成立五週年，盛大舉辦「寶寶運動會」，邀請60位曾在此度過人生第一個月的「秀傳寶寶」，在家長的帶領下集體「回娘家」。現場宛如一場大型家庭派對，不僅有激烈的萌娃爬行賽，更結合汽車展示與質感手作，展現醫療專業與生活美學兼具的育兒新風貌。

活動重頭戲「小寶寶爬行大賽」成為全場焦點。為了引導正處於肢體發展關鍵期的寶寶爬向終點，家長們各出奇招，不僅祭出「香蕉誘惑戰術」，連家中的電視遙控器、手機等「神隊友」都成為引誘道具。看著寶寶們從原本的東張西望到鎖定目標全力衝刺，逗趣模樣萌翻全場。最終，冠軍寶寶以16秒的驚人速度「閃電衝線」，讓在場的醫護團隊也忍不住為孩子優異的肢體協調性喝采。

針對已經學會走路的幼童，現場則規劃了「大寶寶體能訓練區」。透過精心設計的障礙挑戰，讓孩子展現協調性與爆發力。看著昔日懷中嗷嗷待哺的嬰兒，如今已能充滿活力地奔跑跳躍，不少家長眼中流露出滿滿的感動。

除了熱鬧的賽事，主辦單位更致力於提升育兒生活的質感。活動特別跨界邀請VOLVO進行新車展示，並安排親子DIY課程，讓平時辛勞的爸媽在專業照護團隊的陪伴下，也能享受高品質的休閒時光。高人氣吉祥物「Poko將」的驚喜現身，更是讓大小朋友爭相合照，氣氛嗨到最高點。

為了記錄珍貴時刻，現場特別邀請「泡泡糖定製影像」團隊，以藝術視角捕捉孩子專注的神情與抓握瞬間，將這份屬於「秀傳大家庭」的情感連結化為永恆影像。

秀傳產後護理之家執行董事林安仁感性表示：「五週年不只是一個數字，更是數千個家庭對我們的信任。在秀傳，我們以醫學專業為基石，以家人的溫度為包覆。」她強調，看著當初在嬰兒室受護理師細心呵護的孩子們健康成長，是醫護團隊最大的欣慰。未來將持續深耕科學育兒指導，陪伴每一位媽媽與寶貝走過珍貴的成長旅程。