萌翻浪漫爆表！美濃花海變身童話畫布 四大萌主陪你過新年 馬上拍不停

▲春節必訪療癒系景點！美濃花海四大萌主現身，童話級裝置藝術＋花田音樂會，拍照打卡一次滿足 。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】想找春節走春、情侶約會、親子放風的完美景點嗎？高雄美濃直接幫你準備好了！「2026美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」夢幻登場，今年以「山城奇幻生物祭」為主題，結合大面積花海與超萌裝置藝術，打造彷彿走進童話世界的客庄秘境，怎麼拍都美、怎麼逛都療癒。

美濃區公所表示，今年最大亮點，莫過於首度亮相的夢幻精靈 「花綿綿」。在湖畔花區中，花綿綿以棉花糖般柔軟的外型、糖果色系身軀與頭頂盛放的花朵驚喜現身，宛如從花海中誕生的小精靈，溫柔守護每一位旅人，堪稱今年春節最強打卡主角。

不只新角色吸睛，美濃在地四大萌主也全員到齊，等你來捕捉合影。奇美花區的 「小蔔士」 以白玉蘿蔔為原型，穿上客家藍衫，象徵農村純樸精神； 「蜜蜜與小玉（Me & U）」 則化身番茄雙寶，傳遞家庭甜蜜與世代傳承；幸福平安花區的 「雉勇伯」 取材自水雉，展現美濃推動生態復育的成果。加上人氣角色「夢迴伯公」復刻登場，讓整片花海充滿故事感。

三大花區各具風格，湖畔花區的漸層花海浪漫滿分，幸福平安花區粉紅花田少女心爆棚，奇美花區則以黃波斯菊與百日草展現陽光活力，隨手一拍都是桌布等級美照。

另外別錯過 2月7日、8日下午2點至5點 的花田音樂會，美濃文創中心廣場將有音樂演出、集章兌換番茄娃娃與限定「花綿綿」造型磁鐵，還能順遊旗山、甲仙、六龜等山城景點。

春節前夕，就來一趟美濃輕旅行吧！賞花、聽歌、拍美照，一次收藏最療癒的山城風景。（圖╱美濃區公所提供）