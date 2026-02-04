萌翻花IN台北 喵喵氣偶超好拍

花IN台北期間限定大型藝術裝置《春之幻境溫室》，由超人氣插畫角色「園丁喵喵」結合絕美透明溫室與巨型花藝設計，成為今春最夯的台北打卡新地標。（孫敬攝）

「花IN台北」即日起至3月1日在台北市政府東南角街舞廣場，推出期間限定大型藝術裝置《春之幻境溫室》，插畫家A ee mi帶來的軟萌療癒「園丁喵喵」造型氣偶，結合絕美的透明溫室與LIPaPerART紙雕藝術工房巨型花藝設計，成為今春最夯台北打卡新地標。北市公園處長藍舒凢表示，今年透過跨界藝術裝置與插畫角色結合，讓街舞廣場變成一座能欣賞、互動、留下回憶的迷你花園。

花IN台北已成為市民每年期待的重要年度活動，公園處攜手擁有近10萬粉絲的A ee mi，打造年度代言角色園丁喵喵，A ee mi昨表示，毛毛蟲造型氣偶源自個人IP「喵喵」，療癒、可愛型的設計是一個會穿梭在花草間、與花對話的作品，園丁喵喵化身灌溉花草的園丁，為城市帶來朝氣，希望接下來一系列台北花季活動，花草可以走進大家的生活，讓民眾放慢腳步體驗生活。

廣告 廣告

另一大亮點是與園丁喵喵一同展出的透明溫室花園，為LIPaPerART紙雕藝術工房王莉陵設計作品。從事花藝設計10年的她分享，每次在製作花卉作品前，都會先研究花朵形態，這次創作橘紅色的百合花，不僅有百年好合寓意，花語更有歡樂、熱情跟充滿朝氣的未來。

王莉陵指出，希望把作品獻給台北市民，作為今年新春開頭的祝福，一同尋找台北市各個角落的花朵。

藍舒凢介紹說，《春之幻境溫室》以透明溫室為核心採用光學設計，白天可見百合花與光影交織，夜晚化身柔光閃耀的花園祕境。展出期間同步推出「拍美照、抽好禮」社群抽獎活動，只要在現場拍照並完成指定步驟，就有機會獲得花IN台北限量紀念品。