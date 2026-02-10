萌翻街頭！竹市「Rody跳跳馬」現身紅綠燈號誌

竹市「Rody跳跳馬」現身紅綠燈號誌，用創意守護行人安全。

走在新竹街頭，等紅燈不再無聊！新竹市政府近日在市區的其中一個路口紅綠燈行人號誌中，導入二O二六新竹過好年的「Rody跳跳馬」圖像，活潑可愛的造型一亮相，立刻吸引民眾目光，成為街頭最吸睛的新亮點。

新竹市長高虹安十日表示，市府持續推動「行人安全」與「城市美學」並進，這次結合新竹過好年燈會的「Rody跳跳馬」，將可愛元素融入日常交通設施，希望透過更親和、易辨識的視覺設計，提高行人遵守號誌意識，也讓城市街景多一分溫度與趣味。

高虹安市長指出，「二O二六新竹過好年－Rody跳跳迎新年」以「跳躍、前進」作為整體策展核心，透過Rody奔跑、躍動的動態意象，象徵新竹是一座不斷與自己賽跑的城市，與新竹市年輕、創新、充滿活力的城市形象不謀而合。此次將Rody融入行人號誌設計，不僅讓等候過馬路的時刻更有記憶點，也讓市民與遊客在日常生活中，感受到新竹獨有的城市創意。

城銷處長林昱志說明，此次Rody行人號誌以不影響辨識度與交通安全為前提，保留原有紅、綠燈清楚指示，並透過簡單輪廓與動態設計，強化辨識效果。未來也將視民眾回饋與實際成效，評估是否於更多路口推廣，持續優化行人友善環境。

城銷處表示，新竹過好年燈會的Rody跳跳馬象徵活力與正向能量，與新竹年輕、創新的城市形象相呼應，也讓交通設施多了一層城市表情。這項創意設計不僅提升行人安全，也成為民眾拍照打卡的新熱點，展現新竹市在交通治理上兼顧安全、設計與城市行銷的用心，朝向「安居科技城」與「宜居生活城市」的目標穩健前進。

城銷處補充，二O二六新竹過好年即將於本週六晚間十八時進行點燈，燈會活動時間為二月十四日至三月八日，展期共二十三天，展區規劃一座主燈及八組特色燈組，邀請民眾夜間漫步新竹市街區，探索城市不同角落的燈光驚喜。