萌翻防詐！高市刑大推「刑事貓咪小隊」LINE貼圖 宣導也能很有感

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市政府警察局刑事警察大隊為提升全民防詐警覺，攜手橋頭地方檢察署與財團法人犯罪被害人保護協會橋頭分會，跨界合作推出「刑事貓咪小隊」反詐騙 LINE 貼圖。警方將嚴肅的反詐觀念轉化為可愛、生動的角色設計，透過日常通訊軟體自然傳遞防詐訊息，讓民眾在聊天互動中建立防詐意識；貼圖販售所得也全數捐贈犯罪被害人保護協會，作為公益關懷用途，兼顧宣導與公益。

高雄市政府警察局刑事警察大隊攜手橋頭地檢署、犯保協會橋頭分會推出反詐騙 LINE 貼圖「刑事貓咪小隊」守護市民財產安全。【圖／記者蔡宗武拍攝】

此次合作由高雄市警局刑事警察大隊長鄢志豪、橋頭地檢署主任檢察官施家榮，以及犯罪被害人保護協會橋頭分會主任委員柯建帆共同出席，展現警、檢、民間團體攜手對抗詐欺犯罪的高度共識與行動力，傳達政府打詐「不只查緝、更重預防」的明確立場。

大隊長鄢志豪表示，詐騙集團手法不斷推陳出新，警方除持續加強查緝能量，也積極嘗試創新宣導模式。【圖／記者蔡宗武拍攝】

大隊長鄢志豪表示，詐騙集團手法不斷推陳出新，從假投資、假檢警到網路釣魚，讓不少民眾防不勝防。警方除持續加強查緝能量，也積極嘗試創新宣導模式。此次推出反詐 LINE 貼圖，就是希望透過市民最常使用的通訊平台，反覆提醒「不明來電要查證、陌生投資要提高警覺、匯款前多想一步」，讓防詐觀念潛移默化融入日常生活。

施家榮主任檢察官指出，檢警在打擊詐欺犯罪上緊密合作，除向上溯源、追查幕後金主與核心幹部，也同步強化對犯罪被害人的保護機制。透過貼圖這類貼近生活的宣導方式，有助於將防詐訊息第一時間送進民眾視線，降低受騙機率，是防詐工作中不可或缺的一環。

施家榮主任檢察官指出，檢警在打擊詐欺犯罪上緊密合作，除向上溯源、追查幕後金主與核心幹部，也同步強化對犯罪被害人的保護機制。【圖／記者蔡宗武拍攝】

柯建帆主任委員則表示，犯罪被害人保護協會雖主要協助因犯罪致死或重傷的被害人及其家屬，但在反詐立場上與警、檢完全一致。期盼透過此次合作，提升民眾對詐騙話術的辨識能力，從源頭減少詐騙衍生的犯罪被害案件，讓更多家庭免於受害。

刑事警察大隊也同步公布打詐成果，配合警政署於114年執行4波「全國同步打擊詐欺專案行動」，期間共查獲集團性詐欺案件390件、涉案2,268人，拘捕921人、羈押188人；並查扣土地10處、房產11棟、高級進口轎跑車65輛、現金逾新台幣2億5,561萬元及虛擬貨幣3,106萬餘元，累計不法利得價值高達4億5,001萬餘元。

其中，高雄市警局在第一波行動中，詐欺集團緝獲件數、犯嫌人數及重點查緝對象均名列全國第二；第三波行動於不法利得、土地及房產查扣數量獲評全國第一；第四波行動再度於緝獲件數與犯嫌人數奪下全國第一，成果亮眼。

刑大強調，打擊詐欺沒有終點，未來將持續結合高強度查緝與創新宣導，並呼籲民眾善用165反詐騙專線，遇到可疑情況務必冷靜查證，攜手打造「零詐騙、安心生活」的安全城市。

與「刑事貓咪小隊」合照。【圖／記者蔡宗武拍攝】

