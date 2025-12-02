萌蛙匹克SMILE Heart台灣限定周邊新品上市 HANDS京站店獨家贈品曝光

記者李鴻典／台北報導

日本超人氣IP萌蛙匹克（pickles the frog），是一隻喜歡到處旅遊的小青蛙，圓滾滾的大眼睛，和溫暖可愛的笑容，一看見他就能擁有絕佳好心情。新一季萌蛙匹克周邊，現正於台隆手創館京站門市獨家快閃中，萌蛙匹克「SMILE Heart」快閃專區限定，單筆購物滿1,200元即贈獨家款-萌蛙匹克「SMILE Heart」陶瓷杯墊一個，滿2,400元贈送2個、滿3,600元送3個(活動贈品共有三款，每人每日最多限贈3個贈品，不挑款，贈完即止)。

萌蛙匹克門市照。（圖／主辦單位提供）

滿額贈-陶瓷杯墊。（圖／主辦單位提供）

超受歡迎的萌蛙匹克姓名貼機台，常見粉絲排隊製作專屬的貼紙，每張50元超值推薦！或是和pickles the frog拍貼機，和卡哇伊的萌蛙匹克來張俏皮合照。「萌蛙匹克SMILE Heart」快閃店，獨家推出台灣限定周邊新品，珪藻土多用途軟墊兩款萌蛙SMILE Heart設計，超實用的手搖飲飲料提袋，萌蛙搭配愛心可愛上架。

萌蛙匹克姓名貼機台。（圖／主辦單位提供）

「萌蛙匹克SMILE Heart」快閃店，2026年1月12日前於台隆手創館京站店三樓獨家開賣，pickles the frog周邊生活商品種類非常豐富，絨毛造型娃娃、實用生活小物、鑰匙圈等，不同於日本的台灣專屬限定商品。台隆手創館官方Facebook現正舉辦萌蛙匹克抽獎， ，12月8日前依活動指定方式，就有機會免費帶回超可愛的萌蛙匹克周邊。

萌蛙匹克造型娃娃。（圖／主辦單位提供）

台灣限定新品。（圖／主辦單位提供）

萌蛙匹克「SMILE Heart」快閃店資訊

活動期間：即日起～2026年1月12日(星期一)

活動地點：台隆手創館京站店三樓

活動地址：台北市大同區承德路1段1號3 F

營業時間：平日 11:00-21:30、假日11:00-22:00

FANFANS CAFE 宣布推出《排球少年!!》主題咖啡廳，於11月27日正式開幕。本次合作以動畫中五大人氣高校為設計主軸，透過場景布置與系列主題餐點，打造高度沉浸的青春賽場氛圍，邀粉絲一同走入《排球少年!!》的熱血世界。

FANFANS CAFE推出《排球少年!!》主題咖啡廳。（圖／主辦單位提供）

主題咖啡廳以作品核心視覺為概念，完整呈現烏野高中、青葉城西高中、音駒高中、梟谷學園高校、稻荷崎高校五間隊伍的特色風格。從入口動線、牆面背板到座位區皆依據校隊代表色、象徵物與精神調性打造，讓粉絲在單一空間中一次體驗五校氛圍。店內並設置多組劇照視覺及比賽場景，營造被排球熱潮包圍的臨場感，使來訪者能在用餐過程中重新感受作品中最熱血的青春氣息。

本次合作餐點以「五校主題」作為核心，從主餐、甜點到飲品皆融入角色特質、隊伍意象及學校特色。（圖／主辦單位提供）

主餐｜五校主題套餐／依據各校代表色及隊伍風格設計，每款套餐皆以該校專屬的視覺與口味設定，提供如同支持主隊般的體驗。包括：烏野高中、青葉城西高中、音駒高中、梟谷學園高校、稻荷崎高校。

甜點｜日向烏鴉巧克力（限定）／以主角日向翔陽象徵性的烏鴉意象為靈感開發限定巧克力甜點，是本次合作的視覺亮點之一。

冬季飲品｜無酒精熱紅酒（狐狸茶包）／以冬季氛圍與作品熱血形象為發想，推出無酒精暖身系飲品，帶有果香與淡淡辛香調，適合寒冬享用。

甜點－日向烏鴉巧克力（限定）。（圖／主辦單位提供）

為回饋到店粉絲，此次合作推出三項限定贈品：來店禮｜角色閃卡（隨機 1 張），凡入店即可獲得人氣角色閃卡。滿額禮｜劇照票卡夾（限量），消費達指定金額可獲得展示作品經典場景的票卡夾。套餐禮｜同校角色透卡，點選任一「同校主題套餐」，可獲得該校專屬透卡一張，為本次合作限定品項。

以動畫中五大人氣高校為設計主軸，打造系列主題餐點。（圖／主辦單位提供）

「《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳活動資訊」

台北西門店：台北市萬華區昆明街92之1號5樓活動期間｜2025/11/27（四）-2026/02/03（二）

台中一中店：台中市北區太平路22號2樓活動期間｜2025/11/28（五）-2026/02/04（三）

高雄愛河店：高雄市前金區大同二路23號1樓活動期間｜2025/11/28（五）-2026/02/04（三）

由木棉花國際主辦、西瓜皮育樂合作之日本移展《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》，將於2026年1月10日~3月1日在台北松山文創園區 南向製菸工廠登場。1日起正式開放早鳥票預購，購票時間為 2025 年 12 月 1 日 至 2026 年 1 月 9 日，並首度公開完整票種、票價與特典內容。

《Lycoris Recoil莉可麗絲展～seize the day～》開放早鳥票預購。（圖／主辦單位提供）

所有購票入場粉絲皆可獲得 「角色立牌（共 9 款隨機）」一個，不僅能以早鳥優惠價格入場，更能搶先收藏專屬特典。此次預售單人票為 NT$280，另推出多款特典套票，包含 ibon 獨家的「千束雷射套票」與「典藏壓克力磚套票」；Klook 獨家的「瀧奈雷射套票」與「莉可麗絲收藏套票」，各套票皆搭配限定特典，絕對是粉絲不可錯過的收藏選擇。

《Lycoris Recoil莉可麗絲展～seize the day～》開放早鳥票預購。（圖／主辦單位提供）

展覽將完整呈現《Lycoris Recoil 莉可麗絲》的世界觀，從 LycoReco 咖啡廳、水族館、DA 總部等經典劇情場景，到角色設定資料，都將以高品質造景呈現。觀眾不僅能近距離欣賞動畫核心場景，更能透過製作團隊繪製的簽名板，深度體會千束與瀧奈的故事與情感羈絆。

展覽將完整呈現《Lycoris Recoil 莉可麗絲》的世界觀。（圖／主辦單位提供）

展覽的最後也規劃周邊商品區，提供多款獨家商品、台北站限定商品，讓粉絲能獲得難得的觀展體驗，帶走屬於自己的《Lycoris Recoil 莉可麗絲》回憶。

展覽將完整呈現《Lycoris Recoil 莉可麗絲》的世界觀。（圖／主辦單位提供）

《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》展覽資訊

展覽日期：2026/01/10 (六) - 2026/03/01 (日)

展覽地點：松山文創園區 南向製菸工廠 1F

營業時間：每日10:00-18:00

P助與粉紅兔兔帶著甜美可口的草莓及藍莓來狂歡了！卡娜赫拉的小動物《莓果祭典》快閃店即於12/2-1/14新北中和環球購物中心2F現身，六大繽紛莓果系打卡點，就從由粉紅兔兔扮演的「草莓龍」開始，還有小動物們一起開張的超可愛「莓果繽紛市集」，更別錯過小動物們聚集的「莓果扭蛋」一起扭出驚喜唷！

卡娜赫拉的小動物《莓果祭典》快閃店。（圖／主辦單位提供）

這次近80款的莓果系列周邊商品，首推戴著莓果貝雷帽的P助或粉紅兔兔的超Q「飲料提袋」，感覺飲料風味都加倍了呢！手拿莓果聖代的小動物「證件套」怎麼能不馬上帶回家？還有讓人看了就忍不住笑的小動物莓果「造型夾」，通通打包就對了啊！

小動物們聚集的「莓果扭蛋」。（圖／主辦單位提供）

近80款的莓果系列周邊商品。（圖／主辦單位提供）

12/4-1/5三創生活園區1樓十二立方將帶來日本討論度最高、最受期待的三組IP角色！受Z世代喜愛的《帕比順順PUPPET SUNSUN》，以簡單又有趣的生活漫畫及短片擄獲粉絲，這次推出可以一次跟三個角色合影的「順順揮手」及好玩好拍的「積木堆堆樂」等五大超Q打卡點，快來把滿滿的好心情拍回家！

帕比順順PUPPET SUNSUN招牌留言夾。（圖／主辦單位提供）

你知道植物、食物或建築物都是有生命的嗎？以萬物皆有生命的概念出發的《朗萌綺盟 nandemo ikimono》，將生活中各種物品擬人化方式創造出螃蟹、海苔飯糰到小島等療癒角色，全都出現在「絨毛玩偶」、「束口袋」等實用生活小物上，快來享受被一群小生命包圍的快樂唷！

朗萌綺盟nandemo ikimono中型絨毛玩偶。（圖／主辦單位提供）

還有看似是小動物，但其實都是超可愛的點心精靈的《瑪芬角落MUFFIN CORNER》，瑪芬丸、大偉蛋及可可卷三大角色現身「絨毛鑰匙圈」及愛怎麼貼就怎麼貼的「貼紙」上，保證讓你充滿幸福感。

瑪芬角落MUFFIN CORNER絨毛鑰匙圈。（圖／主辦單位提供）

