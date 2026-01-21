萌貓變病貓難求償 新北動保處：飼主依法需負責

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北動保處表示，有民眾買了虛弱的品種小貓，後來生起重病，照顧上心力交瘁，向業者求償調解也失敗，因此提醒飼主慎選犬貓，只要簽約付款就須依動保法負擔照護責任。

動保處今天發布新聞稿指出，近日處理一起買賣糾紛，民眾至寵物店家買到1隻虛弱品種小貓，經治療後仍演變成嚴重呼吸道感染。求償上雖和業者走上調解委員會調解，但最後仍調解失敗，這名民眾在飼養上不僅無法取回金錢損失，照護上更是心力交瘁。

動保處表示，動物非一般商品，許多先天疾病或潛在問題，需飼養一段時間才會顯現。當消費者發現幼犬貓異常時，可能求償無門。

動保處表示，農曆新年將至，寵物買賣進入消費旺季，有鑑於近期接獲多起民眾申訴，反映購買幼犬、幼貓後，短期內生病甚至死亡，引發醫療費用、退換貨及責任歸屬等消費糾紛。

動保處建議民眾購買寵物前要三思，切勿「看一眼就買」，對於外表可愛但已有異常狀況的幼犬幼貓，更應堅決拒絕購買。

動保處強調，民眾只要一簽約付款下去，除必須依動物保護法規定負擔後續幼犬幼貓生命的照護責任，也須依契約內容負起飼養責任，無法如一般商品可立即退貨退款，呼籲民眾在選購犬貓時切勿因一時喜愛而衝動消費，購買生命並非單純的商品交易，而是一份長期且不可回頭的承諾。（編輯：林恕暉）1150121