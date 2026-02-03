萌馬迎春最吸睛 淡水古蹟博物館推寵物掌印斗方DIY

（記者陳志仁／新北報導）淡水古蹟博物館自去（114）年推動寵物友善政策以來深受好評，今年再度升級，首度推出寵物「掌印斗方」DIY 活動，邀請飼主帶著心愛的毛孩一起在斗方上留下獨一無二的掌印，讓寵物化身春聯主角，為農曆春節增添最萌的新年儀式感。

圖／淡水古蹟博物館即日起至2月22日在紅毛城推出寵物「掌印斗方」DIY，歡迎有興趣的飼主把握機會前來體驗，讓寵物變成農曆春節最萌的裝飾。（淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館即日起至 2 月 22 日在淡水紅毛城推出「萌馬迎春」新春系列活動，內容包含「紅城印壓樂」、「夢遊抓馬」及「好運帶著走」等多項體驗；其中「紅城印壓樂」於遊客中心開放，現場備有 15 公分斗方及 4 款主題印章，讓民眾自由發揮創意，動手製作專屬的新春斗方。

廣告 廣告

值得一提的是，今年特別於手作教室規劃「寵物蓋印區」，飼主可協助寵物留下掌印或其他合適的印記，完成後不僅可裱框收藏，也能成為家中最具特色的春節裝飾，吸引不少愛寵家庭前來體驗；淡水古蹟博物館表示，希望透過活動讓民眾與寵物共享文化場域，為古蹟注入更多溫馨互動。

活動期間遊客凡於個人 Facebook 或 Instagram 限時動態分享三隻充氣馬藝術裝置《山海之馬》、《淡水河馬》、《午日夢馬》的合照，並標註淡水古蹟博物館官方帳號，即可兌換限量氣泡水 1 罐，送完為止；此外，文化商店《滬尾公行》於春節初二至初六推出全店 9 折優惠，並同步販售 299 元、999 元及 1,499 元限量禮包，讓民眾將新春好運與歷史文化一同帶回家。

淡水古蹟博物館除夕與初一休館，初二起天天開館，開放時間為 9 時 30 分至 18 時，門票每張 80 元，可參觀淡水紅毛城、滬尾礮臺及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）；新北市民、65 歲以上長者、未滿 12 歲兒童、55 歲以上原住民族及各級學校在校生享免票優惠，其餘 6 處古蹟全年免費參觀，更多的活動資訊請上淡水古蹟博物館網站或粉絲專頁查詢。

更多引新聞報導

淡水古蹟博物館首推ESG文化商店 《滬尾公行》開幕

淡水紅毛城入荷蘭商館文化遺產聯網 拓展國際交流新里程

