萌! 壽山動物園"新朋友" 鵜鶘.侏儒羊.兔豚報到

新的一年即將到來，高雄壽山動物園也有新朋友加入，包括有大大喉囊的鵜鶘、小巧可愛的侏儒羊、像兔子又像水豚的兔豚、以及會突然僵住不動的昏倒羊等等，一個比一個可愛，在歲末年終之際，與市民相見歡。

萌！壽山動物園「新朋友」報到 鵜鶘、侏儒羊、兔豚、昏倒羊與民眾相見歡

全身雪白的白鵜鶘，也是壽山動物園新報到的朋友，有巨大的嘴巴和喉囊可以把一整隻魚吞下。（圖／民視新聞）

腮幫子不斷晃動，可愛的覓食模樣，有著水豚君的大頭，卻有長耳朵和長長的腳，這是壽山動物園新引進的兔豚，小朋友忍不住先睹為快。參觀小學生說，「很像兔子啊，但是牠比較大隻，覺得很可愛，以前沒見過。」另一名大人遊客也說，「牠耳朵像兔子長長的，你看牠屁股這樣，整個看起來搖來搖去，有夠可愛。」還有這個小巧可愛的侏儒羊，身高只有40、50公分，十分嬌小，走起來像是穿著小鞋子趕路的小朋友，融化大小朋友的心。

昏倒羊每當受到驚嚇時，肌肉會突然僵直而摔倒，就像足球員假摔一樣，十分逗趣。（圖／翻攝Wildfree Nature YT）

而全身雪白，在太陽光下發光的白鵜鶘，也是新報到的朋友，有巨大的嘴巴和喉囊可以把一整隻魚吞下。另外，也很受到小朋友喜愛的昏倒羊，當受到驚嚇時，肌肉會突然僵直而摔倒，就像足球員假摔一樣，十分逗趣。高雄市觀光局股長李建和表示，牠有先天性的肌強直症的遺傳性疾病，當有一些比較突然的聲音巨響，或者是受到一些衝擊，或者是光線等等，就會發生突然僵住的現象，就會摔倒，所以叫做昏倒羊，不過別擔心，大約十秒後，牠又會站起來。」歲末年終，壽山動物園一口氣引進十種新動物進駐，鵜鶘、侏儒羊、庫你庫你豬、兔豚、長毛昏倒羊率先亮相，其他的目前還在檢疫中，不久後就會和大家見面，新年新氣象，動物園也增添新生力軍。

