萍蓬草劇團新劇《花忍者》 二日新營文化中心演藝廳演出

《花忍者》台語兒童劇，將帶領大、小朋友開啟時空之門、穿越多重宇宙。（新營文化中心提供）

記者陳佳伶／新營報導

專業演藝團隊「萍蓬草劇團」今年全新台語兒童劇《花忍者》，源自經典日本兒童文學作品「忍者」的故事，二日下午二時卅分將在新營文化中心演藝廳演出，帶領大、小朋友開啟時空之門穿越多重宇宙，探索未來與夢想。

新營文化中心表示，萍蓬草劇團為一個熱愛戲劇的專業演藝團隊，創團二十二年以來，致力推動在地藝文及人才培育；也到校園、偏鄉演出並拓展創作觸角，改編文學作品與經典童話，也推出文化體驗課程深耕校園，是中部地區極具代表性之藝文團隊。

團長郭月媚表示，為在地藝文人才永續，堅持以高成本投入台語兒童劇製作，以高水準演出，回饋喜愛看戲的大、小朋友。

此次演出劇碼《花忍者》，由萍蓬草劇團駐團導演譚志杰，帶領優秀技術團隊及演員，打造一個穿越現代與古代忍者村的奇幻舞台，故事中一群櫻花小學的小朋友，誤闖平行時空的「茫霧谷」忍者村，勇敢面對種種挑戰和考驗，邀請大家見證小朋友們勇氣與成長。

新營文化中心說，當天將安排台語微型展，加深觀眾台語沉浸體驗，提供親子趣味闖關，一同體驗快樂說台語樂趣，前一百位入場小朋友可獲得驚喜小禮兌換卡，邀請大、小朋友一起來看劇、玩闖關，共度歡樂親子時光；更多精彩活動可至臉書搜尋「新營文化中心」。