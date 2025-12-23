新頭殼

萩生田光一訪高參拜安倍銅像 祈願「台日友好」深化情誼

Newtalk新聞 |孫家銘 高雄市報導
萩生田光一致詞感謝台灣對安倍的懷念，也希望他對台灣的珍貴友情可以持續下去。 圖：高雄市政府/提供
萩生田光一致詞感謝台灣對安倍的懷念，也希望他對台灣的珍貴友情可以持續下去。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 日本重量級眾議員、自民黨代理幹事長萩生田光一、八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一及多位八王子市議員，23日由市長陳其邁、議長康裕成等人陪同，前往高雄紅毛港保安堂向已故日本前首相安倍晉三的銅像致意及獻花，立委邱議瑩、賴瑞隆及許智傑競選總部執行長許智善及市議員林智鴻、黃彥毓等人也到場。

萩生田光一是日本自民黨籍政治人物，在黨內屬清和政策研究會一員，現任自民黨代行幹事長和東京都第24區眾議院議員，曾任自民黨政務調查會長、經濟產業大臣、文部科學大臣，於第三次安倍改造內閣擔任內閣官房副長官兼內閣人事局長。他普遍被認為係安倍晉三的親信，其發言經常被認為是代表安倍本人的意見。

萩生田光一今天除了帶領黑須隆一及多位八王子市議員，列隊向安倍銅像鞠躬並獻花致意，萩生田光一致詞時表示，安倍前首相和他在政治路上一直是共同作戰的夥伴，安倍卸任首相之後，也和他一起來到台灣；即使安倍已過世三年，在台灣仍受到如此懷念，他要代表日本人民表達感謝之意，安倍前首相非常珍惜與台灣的這份友情，也希望這份友情持續下去，變得更加深化。

萩生田光一也與高雄地方政要短暫交流，包括陳其邁、康裕成等，均對安倍與高市早苗及萩生田對台灣的支持表達最高謝意。萩生田臨走前特別應保安堂要求，寫下「台日友好」四字並落款，希望兩國友誼歷久彌新。

邱議瑩表示，感謝萩生田光一議員用行動表達對台灣的支持，相信台日之間的關係會越來越密切。萩生田光一是非常支持台灣的國會議員，對於台日之間的交流，相信未來只會多，不會少，「而且不管是在政治上、外交上，或是在東亞地區的協防上，台日之間的關係一定會越來越密切！」

賴瑞隆則表示，日本自民黨幹事長萩生田眾議員參訪台灣，與賴總統談到台日共同的夥伴關係，再一次證實過去的安倍路線和現在的高市早苗路線都是一貫的，特別是萩生田與安倍及高市都是非常友好、非常親近的，這也延續過去「台灣有事就是日本有事」這樣的立場，對台日關係非常重要，這也引發中共外交部非常強烈的反彈。

賴瑞隆特別強調，「德不孤必有鄰」，台灣持續走向國際、持續走向民主，持續與世界各友邦交朋友，不管美國、日本，世界各國持續跟台灣保持友好的關係，這也是台灣外交實力持續的推展，中共應該不要大動肝火，而是持續改善自己的狀況，如果不斷打壓台灣、不斷打壓日本，甚至對民主友邦持續施以打壓、暴力方式對待，只會引起更多其他國家不接受中共的做法。台灣續走在正確的道路上，會有更多的朋友，各國都會繼續支持台灣自由民主的路線。

紅毛港保安堂主委張吉雄則建議，保安堂後方有一大片公有地，可以由政府提供給台日交流協會興建作為辦公之用，簽證或其他手續都可以集中在這裡辦理，未來也可以成為台日交流的場所，作為台日友好關係的指標，深化彼此的情誼，對保安堂的安倍銅像也能產生保護作用。

萩生田光一向安倍銅像獻花。 圖：孫家銘攝
萩生田光一向安倍銅像獻花。 圖：孫家銘攝
來自八王子的人士向安倍銅像鞠躬獻花。 圖：孫家銘攝
來自八王子的人士向安倍銅像鞠躬獻花。 圖：孫家銘攝
陳其邁與康裕成向安倍銅像鞠躬獻花。 圖：孫家銘攝
陳其邁與康裕成向安倍銅像鞠躬獻花。 圖：孫家銘攝
萩生田光一臨走前特別應保安堂要求，寫下「台日友好」四字。 圖：孫家銘攝
萩生田光一臨走前特別應保安堂要求，寫下「台日友好」四字。 圖：孫家銘攝
萩生田光一寫下的「台日友好」將由紅毛港保安堂收藏。 圖：孫家銘攝
萩生田光一寫下的「台日友好」將由紅毛港保安堂收藏。 圖：孫家銘攝

